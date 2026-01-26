Communiqué nécrologique | Avis de décès et programme des obsèques de KABORÉ Lokéré

La famille KABORÉ a la profonde douleur d’annoncer le décès de KABORÉ Lokéré, survenu le 25 janvier 2026, à l’âge de 73 ans, née le 12 juin 1953.

En cette circonstance douloureuse, la famille informe parents, amis et connaissances du programme des obsèques :

Mercredi 28 janvier 2026

  • 15h00 : Levée du corps à la morgue de l’Hôpital Yalgado Ouédraogo
  • 19h00 à 21h00 : Veillée de prière et office religieux au domicile familial à Saaba

Jeudi 29 janvier 2026

  • 06h00 : Départ pour Zorgho
  • Inhumation au domicile familial, secteur 4

La famille remercie toutes celles et tous ceux qui, par leurs prières, leur présence et leurs marques de compassion, l’accompagnent dans cette épreuve.

« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
Apocalypse 14 : 13

     
