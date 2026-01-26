Culture : L’artiste tradi-moderne Doundosy élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabè

L’artiste burkinabè de musique tradi-moderne Doundosy, de son vrai nom Salif Yoda, a été fait Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabè par le ministère en charge de la Culture, pour sa contribution à la promotion de la musique et de l’identité culturelle nationales.

Au fil des années, Doundosy s’est imposé comme une figure engagée de la scène musicale burkinabè, mêlant sonorités traditionnelles et rythmes contemporains.

À travers ses œuvres, il met en valeur les langues nationales, les instruments traditionnels ainsi que les valeurs sociales du Burkina Faso, touchant un public de plus en plus large, tant au niveau national qu’international.

Cette distinction vient consacrer un parcours artistique marqué par un engagement constant en faveur de la préservation et de la transmission du patrimoine musical aux jeunes générations. Le ministère de la Culture a salué le travail d’un artiste dont les productions contribuent au renforcement de la cohésion sociale et au rayonnement culturel du pays.

Très ému, Doundosy a dédié cette décoration à l’ensemble des acteurs culturels burkinabè, en particulier aux musiciens tradi-modernes qui, selon lui, « se battent chaque jour pour faire vivre nos valeurs à travers la musique». Il a également exprimé sa reconnaissance à ses fans et à sa famille pour leur soutien indéfectible.

Avec cette reconnaissance nationale, Salif Yoda rejoint le cercle des artistes dont l’engagement et la créativité sont officiellement salués par la Nation, confirmant ainsi sa place parmi les voix majeures de la musique burkinabè contemporaine.

Pour rappel, en 2023, l’artiste a été sacré meilleur artiste burkinabè d’inspiration traditionnelle aux Kundé après une absence de dix ans, une cérémonie de distinction qui récompense chaque année les meilleurs talents burkinabè et afro-caribéens.