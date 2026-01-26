Solidarité à Koulsé : SOS villages d’enfants redonne espoir aux populations de Pissila

Dans un élan de solidarité face à la crise humanitaire, l’organisation SOS villages d’enfants a procédé, ce lundi 26 janvier 2026, à une distribution majeure de kits de survie à Pissila. Cette action vise à soutenir les personnes déplacées internes et les familles hôtes fragilisées par le contexte sécuritaire. 

Sous l’étroit contrôle des autorités communales, une importante dotation composée de sacs de riz, de bidons d’huile, de savon et de kits de dignité a été remise aux bénéficiaires. Au total, ce sont plus de 1 000 personnes à Pissila et 800 à Kaya qui bénéficient de cet élan de générosité.

Selon Maurice Somé, directeur national de SOS villages d’enfants au Burkina Faso, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Prévenir le recrutement forcé et la radicalisation des enfants et des jeunes en leur offrant une protection et des mesures de sauvetage ».

Pour lui, cette intervention est un impératif moral. « Face à l’urgence sécuritaire, il est de notre devoir d’agir avec détermination pour apporter un soutien concret. Notre vision est claire. Aucun enfant ne doit grandir seul, et chaque famille mérite de vivre dans la sécurité et la dignité », a-t-il affirmé.

Toutefois, Maurice Somé a tenu à sensibiliser les récipiendaires en les exhortant à utiliser ces dons exclusivement pour leurs besoins vitaux, et non à des fins commerciales.

De son côté, Idrissa Gansonré, Haut-commissaire de la province du Sandbondtenga a salué cet acte qu’il qualifie de symbole du retour progressif à la normalité. En effet, fait-il savoir, grâce aux efforts conjugués des forces de défense et de sécurité, la sérénité revient peu à peu dans la localité.

« Ce geste permettra aux populations de reprendre leurs activités et de retrouver leur dignité », a-t-il souligné, tout en lançant un appel pressant aux autres partenaires humanitaires pour emboîter le pas à l’organisation, soulignant que les défis liés à la réinstallation restent immenses.

Idrissa Gansonré, Haut-commissaire de la province du Sandbondtenga

Pour les bénéficiaires, cette main tendue est providentielle. Fadilatou Sawadogo, qui a fui son village il y a près de cinq ans, ne cache pas son émotion. « J’ai reçu des bassines, du savon, du riz, des seaux et une couverture. Cela va considérablement alléger notre quotidien », a-t-elle confié avec reconnaissance.

Cependant, malgré cette aide bienvenue, les populations ont profité de l’occasion pour soumettre de nouvelles doléances au gouvernement et à SOS villages d’enfants, espérant un accompagnement durable dans leur processus de réinsertion sociale.

     
