Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 19 au 25 janvier 2026

La semaine du 19 au 25 janvier 2026 a été particulièrement riche en événements au Burkina Faso. Entre actions sécuritaires, avancées des grands chantiers structurants, gouvernance, solidarité nationale et actualité culturelle, Retour sur Actu vous propose un tour d’horizon des faits marquants.

Défense nationale : le Ministre d’État au plus près des Forces combattantes

Dans une dynamique de proximité et de mobilisation, le Ministre d’État en charge de la Défense patriotique a effectué une sortie terrain dans la région de l’Est, notamment à Fada N’Gourma, Falangoutou, Ougarou, Diapaga et Kompienga.

Cette visite, ponctuée par la présentation des vœux de nouvel an, des messages de soutien et d’hommage à la résilience des populations, visait à galvaniser les Forces combattantes engagées sur le terrain. Elle s’inscrit dans la stratégie de reconquête progressive de l’intégrité territoriale et de restauration de la sécurité.

Infrastructures routières : L’autoroute Ouaga–Bobo avance

Sur le chantier de l’autoroute Ouaga–Bobo, les travaux se poursuivent de jour comme de nuit. Une visite de presse, organisée par la Direction de la communication de la Présidence du Faso, a permis de constater l’évolution des travaux sur certains postes, notamment celui reliant Tita à Boromo.

Selon l’ingénieur des travaux en Génie civil, Diandia Moctar Désiré Tankoano, douze bulldozers sont mobilisés sur ce tronçon, avec une emprise de 100 mètres de large. Les opérations actuelles consistent principalement à débarrasser la végétation en vue des travaux de terrassement. « Toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit », a-t-il rassuré.

Mémoire et symboles nationaux

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendu sur le chantier d’aménagement, de réhabilitation et d’embellissement du Monument des Héros nationaux.

Cette visite de terrain visait à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et à encourager les équipes mobilisées pour la transformation de ce site emblématique, haut lieu de mémoire nationale.

Faso Mêbo : Le Gouvernement met la main à la pâte

Dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, le Premier ministre et les membres du Gouvernement ont participé aux travaux de pavage des abords de l’Avenue Thomas Sankara.Au-delà de la présence symbolique, l’Exécutif a apporté une contribution matérielle de 102 tonnes de ciment.

Longue de 4 kilomètres pour 30 mètres de large, l’avenue affiche un taux d’exécution de 33 %. Les travaux portent sur le pavage, l’engazonnement et l’assainissement, avec pour objectif d’améliorer la circulation et l’attractivité urbaine. Pour le Chef du Gouvernement, Faso Mêbo est un chantier du peuple, appelant chaque citoyen à y contribuer.

Souveraineté numérique : Un pas décisif

Autre fait marquant de la semaine : L’inauguration de deux datacenters modulaires du Cloud gouvernemental à Ouagadougou. Pilotée par le ministère de la Transition digitale, cette infrastructure s’inscrit dans le projet stratégique « zéro donnée à l’extérieur », visant à héberger, exploiter et sécuriser l’ensemble des données publiques sur le territoire national. Dotés d’une capacité de stockage de 3 000 téraoctets, ces datacenters renforcent l’indépendance numérique de l’administration publique.

Justice : Rendez-vous judiciaire fixé

Sur le plan judiciaire, l’affaire Tiégnan, acte 2, connaîtra un nouveau tournant. Le procès est programmé pour le 9 février 2026 au Tribunal de Grande Instance Ouaga 1.

Solidarité nationale : Le Mogho Naaba aux côtés des plus vulnérables

Dans le cadre de la campagne nationale Dɛmɛ Sira, le Mogho Naaba a posé un acte fort de solidarité au profit des populations vulnérables.

Ce don symbolique a été remis au Ministère de la Famille et de la Solidarité. À cette occasion, Sa Majesté a fait lire un extrait de poème rendant hommage à la femme, mère et source de vie, soulignant son rôle central dans la société.

Gaz butane : La BMCRF lève le voile sur la pénurie

À Ouagadougou, la pénurie de gaz butane continue de peser sur les ménages. Une opération de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a permis de découvrir des stocks de bouteilles dissimulés dans des dépôts, mettant en lumière des pratiques de spéculation à l’origine de la rareté du produit sur le marché.

Économie : L’UEMOA salue les performances du Burkina Faso

Reçu en audience par le Président du Faso, le président de la Commission de l’UEMOA a dressé un bilan jugé positif de la situation économique du Burkina Faso.

Croissance économique, maîtrise de l’inflation, gestion de la dette et résilience globale figurent parmi les indicateurs salués par l’institution sous-régionale.

Culture : L’Élue 111 chante l’amour

Sur le plan culturel, l’artiste burkinabè L’Élue 111 a présenté à la presse son nouveau single intitulé Nougbiinga. Une œuvre dédiée à l’amour, qui vient enrichir le paysage musical national.

Lire également 👉 Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 12 au 18 janvier 2026

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24