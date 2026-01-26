Montée des couleurs au Palais Présidentiel de Koulouba : Le Président du Faso invite les Serviteurs du Peuple à « attacher leurs ceintures » pour 2026

Ce lundi 26 janvier 2026 a eu lieu le traditionnel cérémonial de montée des couleurs nationales au palais présidentiel de Koulouba.

Cette première cérémonie des couleurs de l’année 2026 a servi de tribune au Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour tirer un bilan satisfaisant de l’année 2025, saluer l’ardeur au travail du personnel administratif, de l’ensemble des Serviteurs du Peuple et des Forces vives de la Nation.

Le Chef de l’État a également exhorté l’ensemble des Burkinabè à plus d’engagement pour 2026.

L’intégralité du message du Président du Faso est prévue à 20 heures sur la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso