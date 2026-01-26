Montée des couleurs au Palais Présidentiel de Koulouba : Le Président du Faso invite les Serviteurs du Peuple à « attacher leurs ceintures » pour 2026

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

Ce lundi 26 janvier 2026 a eu lieu le traditionnel cérémonial de montée des couleurs nationales au palais présidentiel de Koulouba.

Cette première cérémonie des couleurs de l’année 2026 a servi de tribune au Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour tirer un bilan satisfaisant de l’année 2025, saluer l’ardeur au travail du personnel administratif, de l’ensemble des Serviteurs du Peuple et des Forces vives de la Nation.

Lire aussi👉🏿Bilan 2025 et perspectives 2026 : Le Capitaine Ibrahim Traoré trace la voie d’un Burkina Faso souverain et émergent

Le Chef de l’État a également exhorté l’ensemble des Burkinabè à plus d’engagement pour 2026.

L’intégralité du message du Président du Faso est prévue à 20 heures sur la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso 

     
Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Sié Frédéric Kambou

Sié Frédéric Kambou

Articles similaires

Solidarité à Koulsé : SOS villages d’enfants redonne espoir aux populations de Pissila

il y a 2 heures

Justice | Affaire Lazare Banssé, Kamou Malo et le journaliste Kader Traoré : Les deux dossiers renvoyés au 9 février 2026

il y a 2 heures

Renforcement de la collaboration intersectorielle : La ministre des sports reçoit son homologue de l’enseignement secondaire

il y a 2 heures

AES : Les experts des médias en conclave à Ouagadougou pour renforcer la coopération face à la désinformation

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page