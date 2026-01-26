Justice | Affaire Lazare Banssé, Kamou Malo et le journaliste Kader Traoré : Les deux dossiers renvoyés au 9 février 2026

Accusés de diffamation par l’ancien président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé, l’ex entraîneur des Étalons du Burkina Faso a vu son dossier renvoyer au 9 février 2026. Quant au journaliste Kader Traoré, accusé de complicité de diffamation dans la même affaire, à la demande de son conseil, le dossier a également été renvoyé au 9 février 2026. C’était au cours d’une audience au Tribunal de Grande instance Ouaga 1 ce lundi 26 janvier 2026.

Les faits remontent à une émission du podcast « Champion Story », diffusée sur YouTube et les réseaux sociaux. Lors de cet entretien, Kamou Malo est revenu sur son expérience lors de la CAN 2021, et a évoqué son ressenti sur la gestion de l’équipe nationale par la FBF de l’époque.

Estimant que ces propos sont diffamatoires, Lazare Banssé l’ancien président de la FBF a intenté une action en justice. Kader Traoré, qui animait l’émission, est également poursuivi pour complicité de diffamation. C’est ce lundi 26 janvier 2026 que les parties ont comparu devant le Tribunal de Grande instance Ouaga 1.

A la barre, le Conseil du journaliste Kader Traoré a demandé à mieux prendre connaissance du dossier. L’audience a été renvoyée le 9 février 2026. De l’autre côté également la même date a été retenue pour le report du dossier. Par ailleurs, l’ex sélectionneur des Étalons et l’ancien président de la FBF n’étaient pas sur les lieux, à l’exception de Kader Traoré.

Rappelons que Kamou Malo et Kader Traoré affirment qu’il s’agissait simplement de témoignages personnels et d’opinions, et non de diffamation. Lazare Banssé dans cette affaire réclame aux deux prévenus la somme de 8 millions de F CFA pour préjudice moral et 3 millions de F CFA pour frais de procédure (hors dépens).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24