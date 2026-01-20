Dɛmɛ Sira : Le Mogho Naaba pose un acte fort de solidarité au profit des populations vulnérables

Dans le cadre de la campagne nationale Dɛmɛ Sira, lancée le 14 novembre 2025, le Ministère de la Famille et de la Solidarité (MFS) a bénéficié d’un appui majeur de la part de Sa Majesté le Mogho Naaba, figure emblématique de la chefferie traditionnelle burkinabè et gardien des valeurs ancestrales, ce 20 janvier 2026.

Ce don hautement symbolique a été remis ce mardi 20 janvier 2026, au Palais royal, directement des mains de Sa Majesté à Madame le Ministre de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABORÉ.

En hommage à la femme et à son rôle central dans la société, Sa Majesté a fait lire un extrait d’un poème écrit le 13 juillet 2007, magnifiant la femme en tant que mère, source de vie et symbole d’humanité.

Ce geste fort, adressé à une ministre femme, a conféré à la cérémonie une dimension profondément symbolique, reliant leadership féminin, humanité et solidarité. La cérémonie, sobre mais chargée de sens, a mis en lumière la vitalité de la solidarité endogène, pilier de la cohésion sociale burkinabè. Le don est composé de :

300 seaux, 300 nattes, 300 couvertures et 300 bouilloires ;

40 sacs de riz de 100 kg, issus de la production locale non décortiquée ;

10 cartons de savon ;

2 tonnes de riz conditionné en sacs de 25 kg.

Pour Madame le Ministre, cet acte s’inscrit pleinement dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui promeut la valorisation des pratiques traditionnelles de solidarité héritées des ancêtres, notamment en faveur des veuves, des orphelins et des personnes en situation de vulnérabilité.

Ce don contribuera à soulager des familles démunies et des personnes déplacées internes durement éprouvées a-t-elle indiqué.

La chefferie coutumière, boussole morale de la Nation

Au-delà de sa valeur matérielle, ce geste rappelle avec force que la solidarité est une valeur fondatrice de la société burkinabè. En posant cet acte, Sa Majesté le Mogho Naaba a réaffirmé le rôle avant-gardiste de la chefferie traditionnelle dans la promotion du vivre-ensemble, de la compassion et de l’entraide.

Pour renforcer ce message, un second poème intitulé Solidarité, écrit le 1er septembre 2009 en lien avec les inondations de Ouagadougou, ainsi qu’une pensée du jour sur le don et le partage, ont été lus. Ces écrits ont rappelé que face à l’adversité, la solidarité demeure la clé de la résilience collective.

À travers cet engagement constant, la chefferie coutumière se positionne comme une véritable ambassadrice de la solidarité nationale, invitant chaque citoyen, par l’exemple et l’action, à poser un geste en faveur des plus démunis.

Source : DCRP/MFS