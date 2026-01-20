Extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba : Le Togo remet l’ex-dirigeant aux autorités burkinabè

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba
Paul-Henri Sandaogo Damiba

Les autorités togolaises ont officiellement remis, le 17 janvier 2026, l’ex-Président Paul-Henri Sandaogo Damiba aux autorités judiciaires du Burkina Faso, à la suite d’une procédure d’extradition engagée à la demande de Ouagadougou. L’information a été rendue publique dans un communiqué du gouvernement togolais en date du 19 janvier 2026.

Selon le document officiel, les autorités compétentes du Togo avaient reçu, le 12 janvier 2026, une demande formelle d’extradition émanant de la justice burkinabè.

Lire aussi👉🏿Burkina Faso : Résumé des cinq premières révélations sur un complot déjoué mêlant financements occultes et assassinats ciblés

Cette requête visait Paul-Henri Sandaogo Damiba, de nationalité burkinabè, poursuivi pour de graves infractions, notamment détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à la commission de délits et de crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux.

Après examen de la régularité de la demande, les autorités togolaises y ont donné une suite conforme aux procédures en vigueur. Conformément au droit togolais en matière d’extradition, l’intéressé a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution d’un mandat d’arrêt, puis placé sous écrou.

Le dossier a ensuite été soumis à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lomé, qui a tenu une audience publique le même jour.

À l’issue de cette audience, la juridiction togolaise a rendu un avis favorable à l’extradition, fondé sur le principe de réciprocité, les instruments juridiques internationaux liant les deux États et les garanties fournies par les autorités burkinabè. Celles-ci portent notamment sur le respect de l’intégrité physique et de la dignité de l’intéressé, l’accès à un procès équitable et l’absence de peine de mort.

À la suite de cet avis favorable, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été remis aux autorités burkinabè le 17 janvier 2026. Cette extradition marque une étape importante dans la coopération judiciaire entre le Togo et le Burkina Faso, et s’inscrit dans la volonté affichée des deux États de lutter contre l’impunité et les crimes économiques transnationaux.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Dɛmɛ Sira : Le Mogho Naaba pose un acte fort de solidarité au profit des populations vulnérables

il y a 2 heures

Coopération bilatérale : Les perspectives avec l’Iran et la Suisse au menu de deux audiences au ministère des Affaires étrangères

il y a 3 heures

Communiqué | MUAFI : Résultats de présélection de recrutement

il y a 7 heures

Festival Toa Yaka : Faire de Tougan un carrefour culturel international

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page