Coopération bilatérale : Les perspectives avec l’Iran et la Suisse au menu de deux audiences au ministère des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie TRAORE et le ministre délégué Madame Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE, ont reçu en audience, dans l’après-midi du lundi 19 janvier 2026, l’Ambassadeur de République Islamique d’Iran au Burkina Faso et une délégation du département des Affaires étrangères de la Confédération Suisse.

Avec l’ambassadeur iranien Mojtaba FAGHIHI, il était question de faire le point de la coopération en 2025 et évoquer des perspectives pour l’année 2026. Les échanges ont porté principalement sur la planification des axes prioritaires de coopération pour l’année 2026, avec un accent particulier sur la préparation de la deuxième session de la Commission mixte de coopération, le renforcement des offres de formation dans divers domaines, ainsi que le développement de la coopération dans les secteurs de l’énergie solaire et de la santé.

A cette audience, l’Ambassadeur d’Iran a réaffirmé le soutien de son pays au Burkina Faso, dans la lutte contre le terrorisme, et a félicité les autorités burkinabè pour les progrès réalisés par le pays en 2025, sur le plan économique et du développement.

Il a également partagé des informations relatives à l’actualité dans son pays, marquée récemment par des manifestations orchestrées par des puissances extérieures dans le but de discréditer les autorités en place. Fort heureusement il rassure que la situation est sous contrôle, avant d’inviter les pays qui ont une convergence de vues avec la République Islamique d’Iran, à davantage se soutenir et donner de la voix sur la scène internationale pour dénoncer les injustices.

Avant l’Ambassadeur iranien, le ministre des Affaires étrangères, a accordé une audience à une délégation de diplomates suisses conduite par l’Ambassadeur Stalder PHILIPP, Sous-secrétaire d’Etat, Chef de division Afrique, du département en charge des Affaires des étrangères suisse.

Cette visite de la délégation suisse s’inscrit dans une approche de dialogue et de concertation, afin d’approfondir le partenariat entre les deux pays. Le Chef de la diplomatie burkinabè et la délégation suisse ont passé en revue les grands axes de coopération entre les deux pays, fondés notamment sur la coopération au développement et les échanges commerciaux substantiels entre le Burkina Faso et la Suisse.

Les deux parties ont relevé la nécessité de trouver la bonne articulation entre l’humanitaire et le développement dans la coopération, le tout avec sincérité et objectivité. Pour le ministre des Affaires étrangères, c’est bien de gérer les urgences humanitaires, mais le Burkina Faso attend des partenaires qu’ils créent des opportunités pour déclencher le développement au niveau des populations cibles qui n’aspirent pas à rester permanemment dans l’assistanat.