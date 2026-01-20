Communiqué | MUAFI : Résultats de présélection de recrutement

RESULTATS DE PRESECLECTION DE RECRUTEMENT

Secteur d’activité : Mutualité sociale

Secteurs d’activités additionnels : Santé et prestations sociales

Spécialité concernée : Agent de soutien.

Niveau du poste : cadre moyen.

Nombre de poste : 01.

Recruteur : Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).

Structure bénéficiaire : Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).

Type de contrat : Contrat à durée déterminée (CDD).

Lieu d’affectation : Ouagadougou.

Période de dépôt des candidatures : mardi 16 décembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025 à 23 heures 59 minutes.

Nombre de candidatures réceptionnées : soixante-huit (68) dossiers.

Nombre de candidatures recevables : six (06) dossiers.

Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique au recrutement d’un(e) Agent (e) de Bureau au profit de la Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).

Ce sont :

N° d’ordre Nom et prénoms Récépissé N°CNIB Date de naissance 1. COMPAORE Sandrine Marie Cécile 161220250854 B19762676 27/09/1996 2. GUELBEOGO Wendpanga Justine Marie Gwladis 171220250835 B7708076 08/09/1995 3. ILBOUDO/SODRE Rasmata 161220251415 B11319924 02/03/1988 4. KARYBO Lara dit Abdel Aziz 231220251107 B13658485 12/08/1992 5. NIKIEMA Eméline 161220250950 B12619990 27/10/1987 6. WAONGO Mouniratou 171220250900 B17434143 09/08/1993

Arrêté la présente liste à six (06) présélectionnés.

Les candidats présélectionnés sont informés que la phase pratique et l’entretien oral se tiendront le dimanche 25 janvier 2026 à l’Institut des Finances Publiques du Burkina ‘IFPB) ex ENAREF sis à Wayalghin à Ouagadougou.

L’appel des candidat (e) s aura lieu à 6h30 mn.

NB : La Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI) se réserve le droit de donner une suite ou pas à ce processus de recrutement.

Le Président du Conseil d’Administration