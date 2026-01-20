Communiqué | MUAFI : Résultats de présélection de recrutement
RESULTATS DE PRESECLECTION DE RECRUTEMENT
Secteur d’activité : Mutualité sociale
Secteurs d’activités additionnels : Santé et prestations sociales
Spécialité concernée : Agent de soutien.
Niveau du poste : cadre moyen.
Nombre de poste : 01.
Recruteur : Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).
Structure bénéficiaire : Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (CDD).
Lieu d’affectation : Ouagadougou.
Période de dépôt des candidatures : mardi 16 décembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025 à 23 heures 59 minutes.
Nombre de candidatures réceptionnées : soixante-huit (68) dossiers.
Nombre de candidatures recevables : six (06) dossiers.
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique au recrutement d’un(e) Agent (e) de Bureau au profit de la Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI).
Ce sont :
|N° d’ordre
|Nom et prénoms
|Récépissé
|N°CNIB
|Date de naissance
|1.
|COMPAORE Sandrine Marie Cécile
|161220250854
|B19762676
|27/09/1996
|2.
|GUELBEOGO Wendpanga Justine Marie Gwladis
|171220250835
|B7708076
|08/09/1995
|3.
|ILBOUDO/SODRE Rasmata
|161220251415
|B11319924
|02/03/1988
|4.
|KARYBO Lara dit Abdel Aziz
|231220251107
|B13658485
|12/08/1992
|5.
|NIKIEMA Eméline
|161220250950
|B12619990
|27/10/1987
|6.
|WAONGO Mouniratou
|171220250900
|B17434143
|09/08/1993
Arrêté la présente liste à six (06) présélectionnés.
Les candidats présélectionnés sont informés que la phase pratique et l’entretien oral se tiendront le dimanche 25 janvier 2026 à l’Institut des Finances Publiques du Burkina ‘IFPB) ex ENAREF sis à Wayalghin à Ouagadougou.
L’appel des candidat (e) s aura lieu à 6h30 mn.
NB : La Mutuelle des Agents des Finances (MUAFI) se réserve le droit de donner une suite ou pas à ce processus de recrutement.
Le Président du Conseil d’Administration
Mahamadou DRABO./-Résultats préselection recrutement d'un agent de bureau au profit de la MUAFI 19-01-2026 pour publcation