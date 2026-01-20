Conseil de paix : Trump propose des sièges permanents à 1 milliard de dollars

L’initiative de Donald Trump visant à créer un « Conseil de paix » international suscite de vives réserves. Selon une charte consultée le lundi 19 janvier 2026, l’accès à un siège permanent au sein de cette nouvelle instance serait conditionné au versement d’un milliard de dollars, un montant qui alimente les comparaisons avec une version payante du Conseil de sécurité de l’ONU.

Initialement présenté comme un organe chargé de superviser la reconstruction de Gaza, le Conseil aurait vocation à intervenir plus largement dans la résolution des conflits mondiaux. Le document précise que les États non permanents exerceraient un mandat de trois ans, renouvelable par le président du Conseil, Donald Trump, tandis qu’un paiement d’au moins un milliard de dollars dès la première année ouvrirait la voie à un siège permanent.

Plusieurs capitales ont exprimé leur prudence. Le Canada a indiqué ne pas envisager de payer pour un siège, tout en confirmant son intention de répondre à l’invitation. La France, de son côté, estime que cette initiative soulève « des questions majeures » quant au respect des principes et de l’architecture des Nations unies.

États-Unis : Donald Trump retire Washington de 66 organisations internationales, dont le GIEC et l’Unesco

À l’ONU, les réactions sont tout aussi réservées. Les Nations unies ont rappelé qu’elles demeurent la seule organisation universelle chargée des questions de paix et de sécurité, soulignant que ce projet ne saurait se substituer au système multilatéral existant.

Critiqué par plusieurs experts comme une tentative de contourner l’ONU, le « Conseil de paix » de Donald Trump s’inscrit dans une politique plus large de remise en cause des institutions internationales depuis le retour du président américain au pouvoir début 2025.

Source : La Presse Ca