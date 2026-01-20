Campagne de solidarité « Dèmè Sira » : Agroserv Industrie fait don de 30 tonnes de farine

Agroserv Industrie, leader de la transformation du maïs, a répondu à l’appel à la solidarité nationale dans le cadre de la campagne « Dèmè Sira » ce mardi 20 janvier 2026. Ce geste s’est traduit par la remise officielle de 30 tonnes de farine au gouvernement burkinabè.

Lancée le 14 novembre 2025 par les autorités, la campagne « Dèmè Sira » poursuit son chemin avec une adhésion croissante des acteurs économiques. Ce mardi 20 janvier 2026, c’est l’entreprise Agroserv Industrie qui a marqué sa contribution à cet élan patriotique.

Le don de 30 tonnes de farine a été réparti de manière équitable entre trois départements clés pour maximiser l’impact social : 10 tonnes au ministère en charge de l’Éducation nationale ; 10 tonnes au ministère en charge de la Défense ; 10 tonnes au ministère en charge de la Solidarité nationale.

Pour Tabitha Ouattara, directrice marketing d’Agroserv Industrie, ce geste est une réponse naturelle à l’appel de la nation. « Dans un esprit de solidarité et de responsabilité citoyenne, notre entreprise a souhaité apporter une contribution pour appuyer les actions sociales de l’État. À travers ce geste, nous accompagnons les efforts constants du Gouvernement en faveur des couches sociales vulnérables et du bien-être collectif », a-t-elle déclaré.

Le don a été officiellement réceptionné par Isaïe Foro, Directeur général de la Solidarité et du Relèvement (DGSR). Ce dernier a salué une initiative qui vient soulager directement les services de l’État.

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Ce geste va contribuer à soulager de nombreuses populations dans le besoin en cette période d’insécurité alimentaire. En ces périodes nous avons vraiment besoin de la solidarité des uns et des autres. Nous rassurons le donateur que ces produits parviendront aux bénéficiaires finaux », a-t-il remercié.

Agroserv Industrie est une entreprise agro-industrielle burkinabè de premier plan. Elle est spécialisée dans la transformation du maïs en divers produits : gritz (pour les brasseries), farine et semoule pour les ménages, ainsi que des farines infantiles enrichies. L’entreprise s’appuie sur deux lignes de production entièrement automatisées pour garantir la qualité de ses produits.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24