Géopolitique mondiale : Mark Carney alerte sur l’utilisation de l’économie comme arme

Au Forum économique mondial de Davos, le premier ministre canadien Mark Carney a dressé un constat sans détour. L’ordre international fondé sur des règles est entré dans une phase de rupture. Devant les décideurs politiques et économiques réunis en Suisse, il a estimé que le monde ne traverse plus une simple transition, mais un bouleversement profond des équilibres géopolitiques.

Sans citer directement les États-Unis ou Donald Trump, Mark Carney, premier ministre canadien, a dénoncé l’attitude des puissances hégémoniques qui, selon lui, utilisent désormais l’économie comme un instrument de coercition.

Droits de douane, infrastructures financières et chaînes d’approvisionnement seraient devenus de véritables armes dans les rapports de force internationaux.

Le chef du gouvernement canadien a également pointé l’affaiblissement des institutions multilatérales traditionnelles, telles que l’ONU, l’OMC ou les conférences climatiques, jugées de moins en moins capables de réguler les ambitions des grandes puissances.

« Si vous n’êtes pas à la table, vous êtes au menu »

Face à ce contexte, Mark Carney a mis en garde les États dits « intermédiaires ». « Si vous n’êtes pas à la table, vous êtes au menu », a-t-il averti, appelant ces pays à sortir des négociations bilatérales déséquilibrées.

Il plaide pour une « troisième voie » fondée sur l’action collective entre États, la création de nouvelles institutions et la diversification des partenariats économiques.

En marge de Davos, les tensions avec Washington restent vives. Le Canada a notamment réaffirmé son refus de verser un milliard de dollars pour obtenir un siège au « Conseil de paix » proposé par Donald Trump, illustrant les divergences croissantes entre les deux alliés nord-américains.

Source : La Presse Ca