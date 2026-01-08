États-Unis : Donald Trump retire Washington de 66 organisations internationales, dont le GIEC et l’Unesco

Les États-Unis ont officiellement acté leur retrait de 66 organisations internationales. Le président américain Donald Trump a signé, mercredi 7 janvier 2026, un décret entérinant la sortie de Washington de 31 institutions rattachées au système des Nations unies et de 35 organisations indépendantes, au nom de la doctrine « America First ».

Dans une publication sur le réseau social X, la Maison-Blanche a justifié cette décision en affirmant que ces structures « ne servent plus les intérêts américains ». Ce nouveau coup d’éclat marque un tournant majeur dans la politique étrangère américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Parmi les organisations concernées figurent plusieurs instances clés œuvrant dans les domaines du climat, de l’environnement et du développement durable, notamment le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables.

Pour la première fois, les États-Unis quittent également la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC), pilier de la diplomatie climatique mondiale et cadre des accords de Paris et des conférences climatiques (COP) depuis sa création en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro.

Washington a par ailleurs annoncé son retrait de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), une organisation particulièrement défendue par les pays du « Sud global », ainsi que de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Unesco, que les États-Unis avaient pourtant réintégrée sous la présidence de Joe Biden.

Dans le même élan, l’administration américaine a décidé de réduire drastiquement son aide extérieure, mettant fin à son soutien à plusieurs agences humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Ces décisions s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité nationale (NSS), publiée le 5 décembre 2025, qui réaffirme la primauté des intérêts américains, en particulier sur l’hémisphère occidental. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les critiques virulentes contre les organisations multilatérales, notamment l’ONU et l’Otan, qu’il accuse de ne plus répondre aux priorités stratégiques des États-Unis.

