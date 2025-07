L’USAID ferme ses portes : La fin d’une ère pour l’aide au développement américain

publicite

Après plus de six décennies, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a officiellement cessé d’exister ce mardi 1er juillet 2025. L’administration Trump a justifié cette décision en affirmant que l’agence ne servait plus les intérêts des États-Unis.

Cette fermeture intervient le jour même où une étude internationale alarmante, publiée dans la prestigieuse revue médicale Lancet, révèle que l’effondrement des financements américains dédiés à l’aide internationale pourrait entraîner plus de 14 millions de décès supplémentaires d’ici 2030 parmi les populations les plus vulnérables, dont un tiers d’enfants.

Ce qui reste de l’USAID sera désormais intégré au Département d’État américain, sous la direction du secrétaire d’État Marco Rubio. « Le 1er juillet, l’USAID cessera officiellement de mettre en œuvre l’aide à l’étranger », a écrit Marco Rubio.

Il a précisé que « les programmes d’aide à l’étranger qui s’alignent sur les politiques de l’administration et qui servent les intérêts américains seront administrés par le département d’État, où ils seront mis en œuvre avec plus de responsabilité, de stratégie et d’efficacité ».

Marco Rubio a critiqué le bilan de l’USAID, affirmant qu’en dehors de la création d’un « complexe industriel mondial d’ONG, l’USAID n’a pas grand-chose à montrer depuis la fin de la guerre froide ». La suppression de l’agence coïncide également avec l’absence des États-Unis à une importante conférence mondiale sur le financement du développement en Espagne.

Des adieux et des critiques virulentes

Les anciens présidents George W. Bush et Barack Obama, ainsi que le chanteur Bono, ont rendu hommage au travail de l’USAID dans un message d’adieu adressé au personnel le lundi 30 juin 2025.

Barack Obama a qualifié la suppression de l’USAID d’ « inexplicable » et d’une « erreur colossale » dans une vidéo vue par l’AFP. De son côté, George W. Bush a défendu le programme PEPFAR de lutte contre le Sida, qu’il avait mis en place via l’agence.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a entrepris de démanteler cette institution. Il a massivement réduit l’aide internationale, coupant 83 % des financements de programmes à l’étranger. L’agence était accusée de gaspillage et de propager des valeurs jugées contraires aux intérêts américains, notamment concernant l’avortement, la planification familiale, la diversité et l’inclusion.

Dès son premier jour, le 20 janvier, le président américain avait signé un décret gelant l’aide étrangère pour 90 jours afin de réévaluer sa conformité avec sa nouvelle politique. En conséquence, l’USAID, qui comptait plus de 10 000 employés, a vu ses effectifs fondre rapidement.

