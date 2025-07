Lancement officiel du Club des jeunes commerçants patriotes du Faso à Ouagadougou

publicite

Le Club des jeunes commerçants patriotes du Faso (CJECOP) a officiellement lancé ses activités le mercredi 2 juillet 2025 à Ouagadougou. Cette association vise principalement à fédérer les jeunes commerçants autour des valeurs de patriotisme, d’éthique et de solidarité. Son objectif est de défendre leurs intérêts moraux et matériels, tout en contribuant au développement d’un secteur commercial plus sain et prospère.

En tant qu’association à but non lucratif, le Club des jeunes commerçants patriotes du Faso (CJECOP) s’engage dans l’entrepreneuriat et la formation professionnelle, œuvrant pour la promotion de la solidarité et l’épanouissement économique.

Le Secrétaire Général de l’association, Bassirou Nikiema, a détaillé les initiatives prévues pour atteindre ces ambitions. « Nous avons défini plusieurs missions clés, parmi lesquelles : organiser des campagnes de sensibilisation, mettre en place des projets avec le soutien d’institutions financières locales, et former des acteurs du commerce en collaboration avec les autorités », a-t-il précisé.

Bassirou Nikiema a également souligné que le CJECOP est opérationnel depuis le 7 novembre 2022 et compte déjà une cinquantaine de membres. En outre, il a rappelé que l’association est ouverte à tous les commerçants du Burkina Faso. « Notre association, bien que nouvelle sur la scène, tient à rendre hommage à nos prédécesseurs.

Nous sommes ouverts à toute collaboration visant à mener des actions susceptibles de contribuer à l’essor des jeunes dans le secteur du commerce. En somme, nous espérons établir des liens de fraternité avec toute structure associative poursuivant les mêmes idéaux », a-t-il affirmé, rassurant sur la volonté de partenariat du club.

