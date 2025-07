Annonce | Avantages et Inconvénients de l’Application 1win pour le Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Avantages et Inconvénients de L’application Mobile 1win

Vous souhaitez parier et jouer à des jeux de casino à l’aide de votre téléphone ? L’app 1win vous y aide. Elle fonctionne sur Android et iOS. Vous pouvez l’utiliser en français ou en anglais. Vous pouvez également obtenir un gros bonus de bienvenue jusqu’à 350 960 XOF si vous vous inscrivez. Dans ce guide, nous vous montrons les bons et les mauvais côtés de l’application. Nous vous expliquons également comment l’installer et comment elle fonctionne. Inscrivez-vous sur 1win et recevez votre bonus de bienvenue jusqu’à 350 960 XOF dès aujourd’hui.

Les points forts de l’application 1win

Cette application contient de nombreux outils utiles pour les habitants du Burkina Faso. Elle est simple, rapide et donne accès à toutes les fonctionnalités de 1win. Voyons les meilleures choses que l’application vous offre.

Fonctionne sur les téléphones Android et iOS

Permet de parier sur des sports et de jouer à des jeux de casino

Chargement rapide et utilisation sûre

Paiements avec de l’argent mobile et des crypto-monnaies

Prend en charge les langues française et anglaise

Se met à jour tout seul ou quand vous le souhaitez

Vous pouvez également utiliser le chat en direct dans l’application. Vous pouvez consulter les scores des matchs et participer aux offres de bonus chaque semaine.

Ce qui n’est pas si bon

L’application est très utile, mais il y a quelques points qui ne sont pas parfaits. Il est préférable de les connaître avant de commencer.

Pas d’application pour ordinateur ou portable

Prend de l’espace sur votre téléphone (jusqu’à 100 Mo)

Sur l’iPhone, il fonctionne dans le navigateur (ce n’est pas une vraie application)

Nécessite une connexion internet stable pour fonctionner correctement

Seuls les téléphones Android reçoivent des messages d’alerte

Malgré ces points, l’application vous permet de jouer et de parier sans problème.

Comment installer l’application 1win sur Android

Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez installer l’application 1win en quelques étapes simples. Vous n’avez pas besoin de Google Play. Suivez simplement ce petit guide.

Allez sur le site Web de 1win. Ouvrez le site 1win sur votre téléphone. Appuyez sur le bouton « Télécharger » en haut ou en bas de la page. Autoriser l’application. Allez dans les paramètres de votre téléphone. Activez l’option « Autoriser les sources inconnues » pour pouvoir installer le fichier. Obtenez le fichier APK. Appuyez sur le bouton de téléchargement. Le fichier est petit, environ 30 Mo. Il se téléchargera rapidement. Installer et ouvrir. Touchez le fichier. Appuyez sur « Installer ». Attendez quelques secondes. Vous pouvez maintenant ouvrir l’application et vous connecter ou créer votre compte.

Pour pouvoir installer l’application, votre téléphone doit présenter les caractéristiques suivantes :

Version Android 5.0 ou plus récent Espace libre 100 Mo RAM 1 Go CPU 1,2 GHz ou plus rapide L’Internet Wi-Fi ou 3G/4G

Comment utiliser l’application sur l’iPhone

Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, vous pouvez toujours utiliser l’application. Mais elle fonctionne dans le navigateur Safari, et non comme une application à part entière. Elle offre néanmoins les mêmes options. Voici comment la configurer.

Visiter le site 1win. Ouvrez Safari. Allez sur le site de 1win. Appuyez sur le bouton de téléchargement. Enregistrez le raccourci. Appuyez sur l’icône Partager en bas. Choisissez « Ajouter à l’écran d’accueil ». Cela permet d’afficher une icône sur votre téléphone, comme une véritable application. Utiliser l’application. Appuyez sur l’icône pour ouvrir l’application. Vous pouvez maintenant parier, jouer et consulter votre compte.

Voici les règles d’utilisation de l’application iPhone :

Version iOS 12.0 or newer Navigateur Safari (meilleur choix) RAM 1 Go CPU 1,2 GHz ou plus rapide L’Internet Wi-Fi ou 3G/4G

Ce que vous pouvez faire dans l’application

Cette application vous donne un accès complet à tous les jeux et paris sportifs. Vous n’avez pas besoin d’utiliser un ordinateur ou un autre site web. Tout est regroupé en un seul endroit. Voici ce que vous pouvez faire :

Jouer aux machines à sous, aux tables en direct et à d’autres jeux de casino;

Placez des paris sportifs avant ou pendant le match;

Passer facilement du casino au sport;

Utiliser les bonus et les offres d’adhésion dans l’application;

Consulter les scores en direct et les statistiques des matchs.

Vous pouvez également changer de langue, déposer de l’argent ou contacter le service d’assistance, le tout dans l’application.

Options de paiement dans l’application

Vous pouvez envoyer et recevoir de l’argent en utilisant des méthodes locales et cryptographiques. Les paiements sont rapides et sûrs. Vous trouverez ci-dessous un tableau des options les plus courantes.

Type de paiement Dépôt minimum (XOF) Retrait minimum (XOF) Orange Money 2,000 3,000 Wave 1,000 3,000 Moov 1,000 3,000 Bitcoin 0.000049 67,137.33 Tether TRC-20 5 10,062.8 Litecoin 0.036 10,070.6

D’autres pièces comme le Tron, le Doge et l’Ethereum fonctionnent également dans l’application.

Bonus dans l’application

Lorsque vous utilisez l’application 1win, vous pouvez obtenir un bonus de bienvenue de 350 960 XOF. Vous devez utiliser le code promo « 1WFASONET500 » lors de votre inscription. Le bonus est divisé en quatre parties lors de vos premiers dépôts. En outre, vous pouvez obtenir :

Bonus supplémentaire pour les paris sportifs combinés

30% de cashback chaque semaine au casino

Spins gratuits après le premier paiement

Tirage au sort avec des tickets pour des prix

Pièces de fidélité à échanger contre de l’argent

Vous pouvez trouver et activer les bonus dans l’onglet « Bonus » de l’application.

Aide et assistance dans l’application

Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez contacter l’équipe d’assistance. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et parlent français et anglais. Vous pouvez les contacter de la manière suivante :

Chat en direct dans l’application

Aide par courriel : [email protected]

Aide sur la sécurité : [email protected]

Ligne téléphonique : 8(800) 301 77 89

Ils répondent rapidement et sont sympathiques, ce qui peut s’avérer très utile de temps à autre.

Conclusion

L’application 1win est simple et fonctionne bien. Vous pouvez parier sur des sports, jouer à des jeux et utiliser vos bonus, le tout à partir de votre téléphone. Android dispose d’une application complète. L’iPhone utilise un raccourci, mais cela fonctionne bien. Vous pouvez également utiliser Mobile Money et les crypto-monnaies. L’assistance est rapide et l’application offre de gros bonus. Si vous souhaitez jouer ou parier depuis votre téléphone, 1win est un excellent choix.