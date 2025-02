USAID : Donald Trump supprime la quasi-totalité des financements à l’étranger

publicite

L’administration Trump a annoncé le mercredi 26 février 2025 tailler massivement dans l’aide internationale américaine, notamment par la suppression de 92 % des financements de programmes à l’étranger par l’agence américaine de développement, l’USAID, se targuant de « faire économiser près de 60 milliards de dollars aux contribuables ».

Le président Donald Trump a signé un décret le 20 janvier 2025, dès son retour à la Maison-Blanche, ordonnant un gel de l’aide étrangère américaine pour 90 jours, le temps d’un réexamen complet afin d’évaluer sa conformité avec la politique qu’il entend mener, notamment contre les programmes favorisant l’avortement, le planning familial ou encore prônant la diversité et l’inclusion.

Mais un juge fédéral, saisi par deux organisations regroupant des entreprises, ONG, et autres bénéficiaires des fonds d’aides américains, a suspendu cette décision de geler des dépenses approuvées par le Congrès.

Dans le cadre de cette procédure, à la suite d’un examen de ces programmes réalisé par ses services, le secrétaire d’État Marco Rubio, dont dépend l’USAID, promise au démantèlement, a décidé de supprimer définitivement près de 5800 des financements accordés dans le monde par l’agence, d’un coût restant de 54 milliards de dollars, n’en conservant qu’un peu plus de 500, selon le département d’État.

De plus, sur plus de 9100 subventions accordées par le département d’État, d’un montant total de 15,9 milliards de dollars, 4100 – d’un coût estimé de 4,4 milliards – ont été annulées, a précisé un porte-parole de la diplomatie américaine.

L’USAID maintient des subventions « vitales » comme l’assistance alimentaire et des traitements pour les malades du sida, de la tuberculose et du paludisme, ainsi que pour des pays comme le Liban, Haïti, le Venezuela et Cuba, assure le département d’État.

L’USAID, dont les effectifs dépassaient le nombre de 10 000, a annoncé le 23 février 2025 le licenciement de 1600 de ses employés aux États-Unis et le placement de la majorité de son personnel en congé administratif.

