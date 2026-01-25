Vers la victoire totale : Le Ministre d’Etat en charge de la Guerre aux côtés des Forces Combattantes

Dans une dynamique de proximité avec sa troupe, le Ministre de la Guerre a effectué une sortie terrain dans la région de l’Est (Fada N’Gourma, Falangoutou, Ougarou, Diapaga et Kompienga) en ce début d’année 2026.

Entre vœux de nouvel an, hommage à la résilience des populations et galvanisation des troupes, cette visite marque une étape décisive dans la reconquête progressive de l’intégrité territoriale.

Le cœur de cette mission ministérielle battait au rythme de la reconnaissance envers ceux qui sacrifient tout pour la nation. Le Ministre d’Etat a tenu à saluer personnellement le courage des hommes engagés sur les théâtres d’opérations. En félicitant les conquêtes territoriales engrangées, il a porté un message clair de la part du Chef de l’État : l’armée n’est pas seule.

Au-delà des reconnaissances aux militaires, le Ministre a exprimé sa profonde compassion envers les blessés, tant physiques que psychologiques. En formulant des vœux de prompt rétablissement, il a rappelé que la nation n’oubliera aucun de ses fils tombés ou marqués par la dureté des combats.

La visite n’était pas que militaire. Le Ministre a également félicité la société civile, hommes, femmes et enfants dont il a loué l’endurance et la patience face aux épreuves.

Il a invité par ailleurs, les populations à maintenir leur confiance totale envers le gouvernement et le Chef de l’État, précisant que chaque effort consenti aujourd’hui est le terreau de la paix et du développement de demain.

L’objectif est double : assurer une souveraineté réelle et garantir une indépendance économique et sécuritaire totale. Interrogé sur le changement de dénomination de son département, désormais Ministère de la Guerre, le Ministre a apporté un éclairage sans équivoque.

Ce n’est plus une simple question de défense, mais de survie nationale face à une agression caractérisée par des visées de conquête territoriale et de pillage des ressources.

Le Ministre a averti que le contexte géopolitique mondial impose de se préparer à des conflits plus larges. Le concept de « Défense » signifie que chaque citoyen doit être prêt à répondre à l’appel si l’existence même du pays est menacée.

L’offensive comme protection : « La meilleure façon de se défendre, c’est d’attaquer ». En 2026, l’initiative change de camp : c’est désormais l’État qui impose son rythme à l’ennemi.

En concluant son discours par ses vœux pour l’année 2026, le Ministre d’Etat a promis une intensification des opérations. L’heure n’est plus à la simple gestion de crise, mais à la victoire définitive. Le message est reçu : personne ne viendra sauver le pays à la place de ses propres enfants. L’indépendance ne se donne pas, elle s’arrache par le fer et la volonté.

Source : DCRP/MDAC