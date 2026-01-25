Développement personnel et leadership : « Cause Avec Lady Eldaa » appelle à se lever, rebâtir et prospérer

Ouagadougou a vibré, le 24 janvier 2026, au rythme de la troisième édition de la conférence Cause Avec Lady Eldaa, un rendez-vous désormais incontournable dédié au développement personnel, au leadership et à la transformation individuelle. Placée sous le thème « Lève-toi, (re)bâtis et prospère », la rencontre a réuni près de 400 participants autour d’un message fort : celui du sursaut personnel comme levier de reconstruction collective.

Dans un contexte national marqué par de multiples défis, la conférencière principale, Eldaa Koama, entrepreneure et coach-formatrice, a appelé à une prise de conscience générale.

« Notre pays traverse l’une des périodes les plus historiques de son existence, avec des enjeux majeurs de reconstruction. Chacun, quel que soit son âge ou son domaine d’activité, se doit de se lever », a-t-elle martelé.

La conférence s’est articulée autour d’un processus clair de relèvement. D’abord, comprendre les raisons de la chute : « Où suis-je tombé ? Pourquoi suis-je à terre ? Et pourquoi dois-je me lever d’urgence ? »

Ensuite, identifier les leviers pour se relever avant d’entamer la phase de reconstruction. « Se lever ne suffit pas. Il faut bâtir : poser des fondations solides, avoir un plan clair et utiliser des matériaux de qualité, aussi bien en valeurs qu’en compétences », a expliqué Lady Eldaa.

Selon elle, la prospérité qui découle de cette reconstruction repose sur trois piliers essentiels.

« D’abord l’identité, parce que cette prospérité nous transforme et nous rend meilleurs. Ensuite, la prospérité dans nos activités, car ce que nous sommes se ressent dans ce que nous faisons. Enfin, l’inclusivité, parce que ce qui nous élève peut aussi élever les autres, et c’est ensemble que nous construisons une nation forte », a-t-elle souligné.

Au-delà du discours, la conférencière attend un véritable changement d’attitude chez les participants.

« J’attends que les gens rentrent chez eux et réfléchissent réellement à leur vie. Qu’ils sortent de l’à-peu-près et du conformisme. Le moment est propice pour écrire notre histoire, pour changer de dynamique et montrer ce dont nous sommes capables », a-t-elle lancé, insistant sur la responsabilité individuelle.

« Des vies dépendent de qui vous devenez. Quand vous vous levez, vous entraînez d’autres à se lever, et c’est toute la nation qui peut se redresser », a-t-elle déclaré.

Elda se réjouit également de la fidélité des participants. « J’ai vu ce soir des visages présents depuis la première édition, qui ne manquent jamais ce rendez-vous . Je reçois des témoignages de partout dans le monde. Les deux premières éditions ont touché 18 pays, en présentiel et en ligne. Des participants ont ensuite suivi des séances de renforcement de capacités, et ceux qui sont restés connectés ont vu leur vie et leur caractère s’améliorer », confie-t-elle.

Parmi les participants, Colette Gougou témoigne de l’impact durable de cette initiative.

«J’ai appris beaucoup de choses. voilà et je suis sûre que à partir de ce soir là j’irai d’un niveau à un autre plus supérieur » dit elle .

Cette troisième édition a également été marquée par l’annonce de la création du Cercle des conquérants vainqueurs, un cadre destiné à maintenir l’accompagnement et la mise en pratique des enseignements reçus.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24