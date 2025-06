Ouagadougou : Un enfant âgé de 7 ans fait don à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo

publicite

Les dons et la participation des populations à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo s’enchaînent depuis son lancement par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

Ce lundi 23 juin 2025, sur le site du lycée Philippe Zinda Kaboré, à Ouagadougou, un enfant âgé de 7 ans et admis en classe de CE1 a fait don, à l’instar de son âge, de 7 sacs de ciment et de 7 packs d’eau.

Kris Ivan Zida, le donateur du jour, a révélé l’histoire derrière son geste. « Papa a fait un don au Capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu sans moi. Quand j’ai vu les images, je lui ai dit que, moi aussi, je voudrais faire un don au Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il expliqué.

Au moment du don, il a adressé un message au Président du Faso. « Bonjour le Capitaine Ibrahim Traoré. J’ai amené du ciment pour que tu puisses construire le pays. J’ai amené 7 sacs de ciment et 7 sachets d’eau », a-t-il indiqué.

Et quand on lui demande d’où vient cet argent ayant contribué à faire le don, il laisse entendre que c’est de l’argent qu’il a reçu de visiteurs à l’occasion des fêtes et d’économies durant plusieurs années scolaires.

« J’ai fait Nee Taabo. J’ai économisé l’argent que papa me donnait. Ma maman a acheté un coffre pour moi. J’ai mis mon argent dedans », a-t-il fait savoir.

Kris Ivan Zida a par ailleurs invité les jeunes de son âge, ses tanties et tontons à faire comme lui.

« Bonjour les tanties, bonjour les tontons. Économisez votre argent et venez acheter du ciment pour le Capitaine Ibrahim Traoré pour qu’il puisse construire le pays », a-t-il lancé.