Cyclisme : Daouda Soulama succède à Paul Daumont au championnat national burkinabè

Le championnat national du cyclisme au Burkina Faso a connu son apothéose le dimanche 22 juin 2025, à Ouagadougou. Pour cette année, parti de Kokologho pour faire le tour du grand Ouaga et finir en circuit fermé sur le boulevard Thomas Sankara, soit en 170km 56, c’est Daouda Soulama, de l’AJCK qui a remporté la couronne. Il a réalisé 4h 04 minutes 22 secondes en fin de course sur ledit boulevard.

84 coureurs issus de 24 clubs ont marqué le départ de cette édition. Dès 9h 37, le top départ a été donné à Kokologho pour 170km56. Une fois le ton lancé, la concurrence s’est imposée. Cependant, l’échappée s’est réalisée au tournant de Loumbila et l’écart a été maintenu par l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK).

À quatre tours de la fin, sur le boulevard, soit sur une distance de 145,060 km réalisée, Wahab Bouda de l’AJCK est toujours devant avec une vitesse moyenne 42km199. Il laisse le peloton à 20 secondes. Les 10 autres ont poursuivi cette tête (pendant 7 tours). Mais à un tour de la fin, l’écart s’est creusé. Le coureur de cette même formation, Daouda Soulama, s’est détaché. Il a pris l’avantage et s’est imposé, avec une vitesse moyenne de 41,878km/h.

Cette performance, à écouter le champion est le fruit d’un travail d’équipe. « Etre un champion au Burkina Faso n’est pas facile. Je remercie mon équipe car c’est grâce à eux que j’ai gagné. C’est un travail collectif qu’on a fait. C’est une stratégie qu’on a mis en place. Même si on me rattrapait, Saturnin allait aussi gagner », a-t-il affirmé.

Il a été suivi d’ailleurs par son coéquipier Saturnin Yaméogo. Souleymane Koné de l’AS Bessel est arrivé en 3ème position. 47 coureurs ont abandonné cette course. Mais le niveau démontré a été jugé satisfaisant, par le président de la Fédération du cyclisme burkinabè, Ignace Béréwoudougou.

« Ce que je retiens de ce championnat 2025, les résultats sont satisfaisants. Nous sommes légèrement à moins de 42km/h. Le pari est gagné. Les coureurs se sont battus. Il devait y avoir un vainqueur. Mais ceux qui n’ont pas gagné n’ont pas démérité car c’est grâce à eux que la moyenne est allée jusqu’à 41 et plus », a salué le président avant de souhaiter plus de compétitions pour les coureurs au Burkina Faso.

Le représentant du ministre en charge des sports, Rasmané Sawadogo a présidé ces championnats. Il a joint également ses mots au président de la fédération. Chez les U23 c’est Soumaïla Ilboudo qui a remporté la couronne. Awa Bamogo a remporté plus tôt la première place chez les dames.

Il faut rappeler que Paul Daumont n’a pas pris part à cette compétition. Aussi, le premier est reparti avec une enveloppe de 1 million de Francs CFA. Le deuxième a eu droit à un chèque de 750 000 F CFA et le troisième 500 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

