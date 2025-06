Communiqué | Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) : Octroie une avance sur recettes pour réaliser votre spectacle

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pour ces périodes de vacances, avec seulement un taux qui varie entre 1% et 6% le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) vous octroie une avance sur recettes pour réaliser votre spectacle et réussir vos projets culturels et touristiques !

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de :

Tel : 25 48 04 42