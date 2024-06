Championnat national de cyclisme : Paul Daumont rejoint Jérémie Ouédraogo avec un 3e sacre

publicite

Paul Daumont se succède à lui-même. Le cycliste burkinabè a remporté le championnat national de cyclisme le dimanche 23 juin 2024 sur l’avenue Thomas Sankara à Ouagadougou. Il remporte ainsi son troisième titre (de même que Jérémie Ouédraogo), à un sacre de Abdoul Wahab Sawadogo, le seul à avoir remporté le championnat national de cyclisme à quatre reprises.

Désormais en Guadeloupe, Paul Daumont a réalisé spécialement le déplacement pour défendre son titre. Il était bien habillé dans son maillot rouge et vert de champion 2023. Mais cette fois, le coureur burkinabè ne courrait pas pour l’AS Bessel, son ancien club mais pour le Guidon sprinteur canalien Guadeloupe). Daumont a profité de ses affinités avec ses anciens coureurs pour s’imposer.

Les coureurs devaient parcourir un circuit de 165 km entre Ouagadougou et Boussé pour un retour final à Ouagadougou. Tout s’est disputé sur les 44 derniers km. Un circuit fermé de 10 tours à parcourir sur l’avenue Thomas Sankara.

Ce sont les coureurs de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) qui mènent le peloton sur l’avenue Charles de Gaulle. Les coureurs de l’AS Bessel tentent de contrôler la course. A quatre tours, Saturnin Yaméogo prend la tête. Il imprime son rythme à la course. Paul Daumont ne s’éloigne pas et reste 4e derrière pour surveiller les meneurs.

Mais à trois tours de la fin, Saturnin Yaméogo est victime d’une chute. Les coureurs de l’AS Bessel en profitent alors pour se lancer. Tout va se jouer au sprint. A ce jeu-là, Paul Daumont se montre plus rapide comme toujours et franchit le premier la ligne d’arrivée devant les coureurs de l’AJCK et Rachid Bouda. Les 165 km sont bouclés en 4h19 minutes et 29 secondes soit une vitesse moyenne estimée à 38,449 km/h.

Paul Daumont remporte pour la troisième fois le titre de champion du Burkina Faso de cyclisme après 2021 et 2023. « Je suis arrivé le cœur rempli d’émotions parce que je suis arrivé dans des conditions particulières. Le championnat n’était pas un objectif pour moi parce que c’était un sacré coût pour effectuer le déplacement. J’ai eu le soutien de mon ancien club à travers le président Bationo Bertin qui a presque eu pitié de moi », affirme Paul Daumont. Depuis son départ en Guadeloupe, le Burkinabè n’avait plus jamais été convoqué en équipe nationale. Paul Daumont s’est pourtant dit disponible.

Avec ce sacre, Paul Daumont dépasse Salfo Bikienga, Rasmané Ouédraogo, Moussa Ouédraogo, Sayouba Zongo qui a remporté le championnat à deux reprises. Il rejoint Jérémie Ouédraogo, vainqueur trois fois du championnat national de cyclisme sur route. Abdoul Wahab Sawadogo est le recordman avec quatre sacres.

