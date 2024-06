Coopération Burkina Faso – République du Mali : Le Président Assimi GOÏTA à Ouagadougou pour une visite d’amitié et de travail

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président de la République du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA va séjourner le mardi 25 juin à Ouagadougou dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail. C’est ce qu’a informé le service de communication de la Présidence du Faso, ce 24 juin 2024.

La suite après cette publicité

C’est la première visite du Président GOÏTA au Burkina Faso. Et, au cours de son séjour, les deux chefs d’Etat vont revisiter l’excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso.

Le Chef de l’Etat malien et le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socioéconomique et à la quête d’une souveraineté totale de leurs pays respectifs.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger confrontés aux attaques terroristes, ont décidé, dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de prendre leurs responsabilités en mutualisant leurs efforts et leurs énergies pour libérer leur territoire des forces du mal.

Cette rencontre des deux chefs d’Etat des pays membres de l’AES sera également une occasion de renforcement de l’Alliance pour le bonheur des peuples burkinabè, malien et nigérien.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite