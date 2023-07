Coopération Burkina Faso-Mali : Tête-à-tête entre le Colonel Assimi GOITA et le Capitaine Ibrahim TRAORE en Russie

(Saint Pétersbourg, 27 juillet 2023, GMT+3). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et le Président de la Transition malienne, le Colonel Assimi GOITA se sont entretenu en tête-à-tête, ce jeudi en fin de matinée, en marge de la cérémonie d’ouverture du 2e Forum économique et humanitaire, Russie-Afrique.

Les deux Chefs d’Etat ont échangé sur les relations de coopération entre leurs pays qui traversent actuellement une situation sécuritaire et humanitaire difficile.

Cette rencontre a été une occasion pour les deux dirigeants de réaffirmer leur engagement et leur volonté de renforcer la mutualisation de leurs efforts dans le cadre de la lutte contre l’hydre terroriste qui sévit dans ces deux pays frontaliers.

En effet, le Burkina Faso et le Mali partagent plus de 1000 kilomètres de frontière commune. Et la nécessité d’une étroite collaboration des deux Nations dans la lutte contre les groupes armés terroristes le long de cette frontière est inscrite dans la vision des deux Chefs d’Etat.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

