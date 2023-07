Burkina Faso : Près de 70 terroristes neutralisés au Centre-nord et à l’Est

Ouagadougou, 27 juillet 2023(AIB)-Les Forces combattantes ont neutralisé près de 70 terroristes dans la zone de Tikaré (Centre-nord) et de Kompienga (Est) où elles ont récupéré du matériel de combat, a appris l’AIB jeudi de sources sécuritaires.

Le jeudi 27 juillet 2023 au matin, une attaque de grande ampleur conduite par une centaine de terroristes, a visé une position des VDP de Kompienga.

Mais grâce à la parfaite synergie entre les VDP et les FDS, les ennemis ont été repoussés laissant derrière eux, une vingtaine de cadavres de leurs camarades et une grande quantité de matériels de combat.

On y distingue des motos, des armes lourdes, des munitions et du matériel de transmission et d’explosif.

Malgré quelques blessés enregistrés à leur niveau, les Forces combattantes sont toujours sur le pied de guerre pour affronter les assaillants.

Sur le front Centre-nord, plus précisément à Tikaré, les vecteurs aériens ont suivi dans la soirée du mercredi 26 juillet 2023, une cinquantaine de criminels depuis leur incursion dans le village de Goanga jusqu’à leur base de

Denguilga.

Au moment où les assaillants se croyaient en sécurité, les moyens aériens ont tiré à plusieurs reprises et avec succès sur leur repaire.

Selon les sources de l’AIB les opérations de reconquête et de restauration de la paix, se poursuivent sur tous les théâtres d’opérations.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

