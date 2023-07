2e Forum économique et humanitaire : Pour un approfondissement de la coopération entre l’Afrique et la Russie

publicite

0 Partages Partager Twitter

(Saint Pétersbourg, 27 juillet 2023, GMT+3). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a assisté, ce jeudi en fin de matinée au centre de congrès et d’exposition ExpoForum, de Saint Pétersbourg, à la cérémonie d’ouverture du 2e Forum économique et humanitaire Russie-Afrique.

La suite après cette publicité

C’est le président russe, Vladimir POUTINE qui a procédé à l’ouverture de la session plénière de ce forum auquel participent des Chefs d’Etat et de gouvernement africains. Cette rencontre entre l’Afrique et la Fédération de Russie vise à renforcer la coopération dans la perspective de définir la trajectoire de développement des relations entre la Russie et l’Afrique sur le long terme.

« L’objectif principal c’est de renforcer le bien-être de nos citoyens, d’améliorer les conditions de vie et de résoudre les questions et les problèmes urgents », a déclaré le président de la Fédération de Russie, Vladimir POUTINE à l’ouverture du Forum.

Une trentaine de sessions plénières et des réunions vont se tenir au cours de ce forum autour des thématiques liées à l’économie, à la sécurité, à la science, aux technologies et au développement social pour « ensemble aller vers une nouvelle qualité de vie » profitable aux Etats africains et à leur partenaire stratégique, la Russie.

«La Russie est sincèrement intéressée à approfondir les relations humanitaire, commerciale et dans le domaine de l’investissement avec l’Afrique », a soutenu le président russe.

Avec un taux de croissance annuel de 4,5% dépassant la moyenne mondiale et une population en nette augmentation, l’Afrique a un potentiel évident pour se développer. Et pour accompagner le continent africain dans son essor, la Russie va investir dans les secteurs agricole, technologique et énergétique. Au Forum de Saint Pétersbourg, le président Vladimir POUTINE a annoncé l’implémentation de 30 projets énergétiques dans 16 pays du continent.

Egalement, « nous allons accorder une attention particulière à la livraison du blé, du maïs aux pays africains », a-t-il ajouté. Déjà la Russie a marqué sa disponibilité à soutenir certains pays du continent dont le Burkina Faso avec des dons en vivres.

Pour le Président en exercice de l’Union africaine, le président de l’Union des Comores, Azali ASSOUMANI, ce Forum a été une occasion pour aborder les questions majeures pour le continent et pour réaffirmer le partenariat avec la Russie.

« Il est évident que la Russie a toute la place pour se poser en tant que partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération », a expliqué le président en exercice de l’UA, qui a fait le plaidoyer au nom de ses pairs pour la levée de suspension d’exportation du blé ukrainien afin que les pays africains qui importent cette denrée puissent le faire.

A l’occasion de ce Forum, la présidente de la Banque des BRICS, Dilma ROUSSEFF a soutenu que cette nouvelle banque est disposée à accompagner les initiatives prometteuses dans les pays en voie de développement et surtout ceux de l’Afrique.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

publicite