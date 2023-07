Éducation au Burkina Faso : Clap de fin pour le 20e conseil du SYNATEB !

publicite

Le Syndicat National des Travailleurs de l’Education de Base (SYNATEB) a en prélude au 20e congrès tenu son 20e conseil. La cérémonie de clôture du dit conseil est intervenue le jeudi 27 juillet 2023, à Ouagadougou.

« Ce conseil représente un moment important dans la vie de notre organisation parce que d’abord en tant qu’instance, organiser ce conseil permet de remobiliser nos militants. Ce conseil permet également de faire l’état des lieux au regard du contexte sécuritaire qui a forcément impacté le fonctionnement de notre syndicat en vue de préparer notre congrès qui est prévu d’ici la fin de l’année 2023 », a renseigné d’entrée Bikienga Abdoul Karim, secrétaire général adjoint du Syndicat National des Travailleurs de l’Education de Base (SYNATEB).

Tout comme les autres structures, le SYNATEB n’est pas à l’abri des conditions sécuritaires précaires que vit le Burkina Faso depuis quelques années maintenant, si on n’est pas sans savoir que cette crise a entrainé la fermeture de pas mal d’établissements publics et privés.

« Vous constatez qu’au niveau national on est à plus de 6000 structures éducatives fermées. On a beaucoup de circonscriptions d’éducation de base qui sont fermées, et cela entraine de facto la fermeture de nos sous sections syndicales. La situation fait également que c’est très difficile pour nos organisations et nos structures de pouvoir se réunir. La situation a provoqué l’affectation de nos militants dans d’autres zones, donc ça a contribué forcement à une déstructuration à un certain niveau de notre organisation », a déploré le secrétaire général adjoint du SYNATEB.

Conscient donc de cet effritement au sein de leur institution, ce 20e conseil avait tout son sens d’être. D’où la thématique « Dans un contexte de crise sécuritaire de la vie chère et de remise en cause des libertés démocratiques et syndicales, quelles stratégies pour une dynamisation de notre syndicat ? ». Un thème aussi pertinent au regard de l’actualité national.

« Nous avons d’abord planté le décor sur le contexte dans lequel se tient ce 20e conseil syndical, à savoir le contexte international marqué par l’approfondissement de la crise du système capitaliste impérialiste avec comme conséquence les différentes guerres. Après ce contexte international, nous avons abordé le contexte burkinabè avec le contexte de crises sécuritaires aggravées et la résurgence des coups d’Etats. Après cela, nous avons abordé la vie du SYNATEB en analysant ses forces et ses faiblesses, dans ce contexte », a-t-il indiqué.

Pour rappel, le SYNATEB est un syndicat qui est né le 28 mai 1995. Il est représenté dans les 13 régions à travers des coordinations régionales, et est représenté dans les 45 provinces, à travers des sexions syndicales.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

