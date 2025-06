5 ans, 5 tonnes : L’Association «Zéro Goutte de Sang sur la Route» cimente son engagement pour Faso Mêbo

publicite

Le dimanche 22 juin 2025 a été marqué par un acte de citoyenneté de l’association « Zéro Goutte de Sang sur la Route » qui a apporté une contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. En ce jour symbolique, qui coïncide avec leur cinquième anniversaire, l’organisation a fait don de cinq tonnes de ciment, fruit des contributions volontaires de ses membres.

L’événement s’est déroulé dans une ambiance de mobilisation et d’engagement, qui reflète la détermination de l’association « Zéro Goutte de Sang sur la Route » à soutenir le développement national et, plus spécifiquement, la sécurité routière.

Moumini Koudougou, président de l’association, a exprimé la fierté de ses troupes. « Ce don n’est pas le fruit d’une seule personne, mais l’effort collectif de 289 de nos membres qui ont contribué, certains 500 francs, d’autres 100 francs. C’est une initiative de tous pour accompagner Faso Mêbo», a-t-il déclaré.

Au-delà de l’apport matériel, les membres de « Zéro Goutte de Sang sur la Route » ont joint le geste à la parole en participant activement à la fabrication et à la pose de pavés tout au long de la journée. Cette implication directe témoigne de leur engagement.

«Nous sommes là pour répondre à l’appel du chef de l’État pour accompagner l’initiative Faso Mêbo» a affirmé Moumouni Koudougou. Il a d’ailleurs insisté sur la convergence entre les objectifs de Faso Mêbo et ceux de son association.

«D‘habitude, nous balayons les rues avec les mamans de la brigade verte. Mais cette année, l’initiative Faso Mêbo, qui vise à construire des routes inclusives et des trottoirs, s’aligne parfaitement avec notre lutte contre les accidents de la route. C’est pourquoi nous avons décidé de venir accompagner cette initiative», a-t-il laissé entendre.

Minamba Coulidiaty, représentant de Faso Mêbo, a salué ce geste d’une « grande valeur ». «Nous sommes heureux de recevoir cette contribution de « Zéro Goutte de Sang sur la Route ». Nous les remercions pour leur geste grandiose» a-t-il déclaré, non sans lancer un appel à la mobilisation générale.

«Nous profitons de l’occasion pour inviter la population et les autres sociétés à pouvoir mettre la main à la pâte et faire un geste exemplaire comme le leur». Il a précisé que le ciment servira à la confection de pavés et de moules, éléments essentiels à l’avancement des projets.

Cette première collaboration directe entre « Zéro Goutte de Sang sur la Route » et Faso Mêbo ne sera pas la dernière, selon le président Koudougou. «Ça ne va pas seulement se limiter aux dons. Nous allons continuer sur le terrain avec eux, pour le démoulage, le transport, la confection et la pose des pavés», a-t-il promis.

Akim KY

Burkina 24