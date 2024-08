Don de sang : L’association zéro goutte de sang sur la route mobilise la police nationale

publicite

Dans cette période estivale, l’association « zéro goutte de sang sur la route », a organisé un don de sang ce mercredi 21 août 2024 à la direction générale de la Police nationale.

Ce mercredi matin 21 août 2024, le cap a été mis sur le siège de la direction générale de la police nationale pour un don de sang. En effet, l’importance de donner de son sang n’est plus à démontrer de nos jours. Les différentes couches de la société y sont conscientes. L’association « zéro goutte de sang sur la route », elle, ne manque jamais d’occasion pour se retrouver et accomplir ce geste salvateur et patriotique.

Moumini Koudougou, président de l’Association « Zéro Goutte de Sang sur la Route », a relevé que c’est plus de 150 poches qui sont attendues à l’issue de la collecte. « Nous sommes très content de la mobilisation. Il y a plus de 140 personnes qui se sont inscrites pour le don de sang. Donc aujourd’hui nous nous disons que nous aurons plus de 150 poches de sang. Ce qui constitue un motif de satisfaction », a-t-il précisé.

Il a souligné que l’offre du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) est en deçà de la demande en sang. « Actuellement on dit que le CNTS a besoin entre 300 à 400 poches de sang par jour pour satisfaire la demande. Alors que par jour, les Burkinabè qui partent donner leur sang sont estimés à 50.

Il est impossible de satisfaire la demande si nous ne nous mobilisons pas. L’invite c’est amener tout un chacun à donner de son liquide précieux pour pouvoir sauver les femmes enceintes, les blessés de guerres, les paludéens, les accidentés … », a-t-il expliqué.

Dr Josyca Laure Alice Konaté, du centre national de transfusion sanguine, a rappelé que la saison hivernale recouvre une forte demande en sang alors que les stocks sont presque vides. L’élan de ce jour permettra, selon elle, de renflouer les stocks et d’avoir du sang pour les malades et les accidentés. Elle a donc saisi l’occasion pour inviter toute la population à donner son sang sans arrière-pensées, car c’est un geste qui sauve indéniablement.

« Au Burkina Faso nous avons moins de 1% de la population qui donne de son sang. Alors que si, nous avons au moins une personne sur cent qui donnait son sang au Burkina Faso, cela allait nous permettre de satisfaire les demandes de tous les hôpitaux. Alors, n’attendons pas d’avoir un parent ou une connaissance malade. N’attendons pas nous même d’être malades avant d’aller dans les centres de transfusion sanguine. A certains moment, il peut être tard donc n’hésitions pas », a incité le Dr Josyca Laure Alice Konaté.

En rappel, l’association zéro goutte de sang sur la route œuvre pour la sécurité routière, le civisme et la citoyenneté responsable.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

