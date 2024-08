Lutte contre la criminalité : Arrestation de présumés auteurs de deux assassinats à Bobo-Dioulasso

publicite

La Brigade Territoriale de Gendarmerie de Bobo-Dioulasso a procédé à l’arrestation de cinq individus suspectés d’être les auteurs de deux assassinats particulièrement atroces, marqués par des actes de décapitation et de mutilation, survenus dans les localités de Logofourousso et Nasso.

Le premier incident s’est produit à Nasso, le 29 juillet 2024, à la suite d’une violente querelle amoureuse entre deux rivaux. Les tensions entre les deux hommes, alimentées par une hostilité réciproque, ont abouti à ce drame. L’enquête a permis l’arrestation de trois suspects, contre lesquels des preuves accablantes ont été recueillies.

Le second meurtre a eu lieu à Logofourousso, toujours dans la province du Houet, le 1er août 2024. La Brigade Territoriale de Gendarmerie a été informée de la découverte du corps sans vie d’une jeune fille de 14 ans, les membres découpés, certaines parties du corps emportées le reste partiellement brûlée et dissimulée dans un sac. Une enquête approfondie a conduit à l’arrestation de deux autres suspects.

Les cinq individus ainsi appréhendés seront déférés devant le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour la suite des procédures judiciaires.

Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, il est essentiel de rappeler que d’autres formes de criminalité continuent de sévir. La vigilance reste de mise, et la population est encouragée à renforcer sa collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité en signalant tout comportement suspect aux numéros verts suivants : 16, 1010, 17, et 199.

Ensemble, restons unis pour préserver la paix et la sécurité dans nos communautés, car chaque geste compte dans la lutte contre l’impunité.

Source : Gendarmerie Nationale du Burkina Faso

