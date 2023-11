Lutte contre l’insécurité urbaine : Fin de parcours pour deux présumés malfrats à Saaba

publicite

Des téléphones portables de diverses marques et leurs accessoires, plus d’une soixantaine de cartes SIM tous réseaux confondus, des postes téléviseurs, des motos et des sacs à main de femme, sont entre autres objets saisis des mains de deux (02) présumés malfrats par le Commissariat de Police de District (CPD) de Saaba, a annoncé la police nationale ce mardi 7 novembre 2023.

Ces présumés délinquants, âgés respectivement de 23 et 25 ans et résidents tous à Saaba, s’adonnaient à de multiples vols et recels dans la commune rurale de Saaba et ses environs.

Relativement au mode opératoire du groupe, l’un des deux était chargé de commettre les vols. Et pour parvenir à ses fins, il planifiait ses opérations à partir de 23 heures et ses cibles étaient les domiciles où les portes d’entrée étaient ouvertes. Il y pénétrait clandestinement, passait au peigne fin toute la maison et s’emparait entre autres des téléphones portables, des numéraires et des sacs pouvant contenir des objets de valeur.

Après chaque forfait, il remettait une partie du butin à son acolyte qui était chargé de l’écouler sur le marché noir. L’autre partie, composée essentiellement de téléphones portables, était revendue par lui-même et le plus souvent via le réseau social FACEBOOK.

Grâce à la collaboration de la population, le binôme a été appréhendé et déféré devant les autorités judiciaires compétentes.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat. Elle les exhorte par ailleurs à toujours poursuivre dans la même dynamique tout en demeurant vigilants et en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

