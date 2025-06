Initiative présidentielle Faso Mêbo : L’Association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) apporte sa contribution

L’Association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) a répondu à l’appel du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, en apportant de la ressource humaine et du matériel à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. C’était le vendredi 20 juin 2025, sur le site du lycée Philippe Zinda Kaboré, à Ouagadougou.

10 brouettes, 60 pelles et une tonne de ciment. Cette contribution de l’association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a été couronnée par la mise à disposition de 90 bras valides, tous membres de l’association.

« Ce matin, nous sommes venus répondre à l’appel du gouvernement concernant le projet Faso Mêbo. Nous ne voulons pas rester en marge. Voilà pourquoi nous avons mobilisé ce qu’on a pour faire le don. Nous comptons également passer toute la journée ici à travailler », a indiqué Kamanga Mathias Zida, Coordonnateur de l’association après avoir symboliquement remis le don.

Pour lui, c’est un sentiment de fierté de voir le Burkina Faso se développer, et avec la contribution de la population elle-même. « C’est un sentiment de joie. Nous ne voulons pas rester en marge. Nous voulons participer aussi », a-t-il réitéré la volonté des membres de l’association d’apporter leur pierre à l’édification du pays.

Kamanga Mathias Zida, convaincu de ce que la solidarité et l’union des fils et filles du Burkina Faso sont un déterminant pour faire avancer de manière significative le pays, il a invité toutes et tous à manifester leur patriotisme autour de l’initiative présidentielle.

« Tout le monde doit se sentir concerné. On ne doit pas seulement exprimer avec des mots notre patriotisme, mais nous devons le manifester avec des actions », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, « c’est surtout prêter main forte ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24