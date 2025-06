Remise officielle du rapport du SRAEL au Ministre de la Communication, Gilbert Pingdwendé OUEDRAOGO

publicite

Ce jeudi 20 juin 2025, le comité d’organisation de la 1ère édition du Salon Régional de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Élevage (SRAEL) a eu l’immense honneur de remettre le rapport officiel de l’événement à son parrain, Monsieur le Ministre de la Communication, Gilbert Pingdwendé OUEDRAOGO.

Ce geste symbolique marque la reconnaissance du travail accompli et l’engagement de toute une équipe au service du développement agricole, environnemental et pastoral de notre région.

Le SRAEL, c’est plus qu’un salon : c’est une vision partagée, un rêve devenu réalité grâce à l’implication de tous — partenaires, exposants, visiteurs, autorités et bénévoles.

Ce rapport, c’est le reflet de nos efforts, de notre passion et de notre détermination à bâtir un avenir plus vert et plus prospère pour nos communautés.

Merci à Monsieur le Ministre pour sa confiance et son soutien constant.

Continuons ensemble à semer l’espoir, cultiver l’innovation et récolter le progrès. Le SRAEL est une des recommandations des conclusions de la 7e édition du salon international de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage SIAEL. Ces deux salons sont pilotés par l’association pour le développement du monde rural ADMR.

Jean-Victor OUEDRAOGO

Commissaire général du Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL)