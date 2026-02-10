Sommet de Dubaï : Deux étudiants africains primés pour une innovation éducative sans Internet

À l’heure où l’intelligence artificielle révolutionne l’accès au savoir, une question demeure : comment inclure les milliards de personnes privées d’Internet ? À Dubaï, deux étudiants africains ont apporté une réponse concrète et innovante à ce défi mondial.

Happy Niyorurema et Mame Niang, étudiants à la Texas Christian University, ont remporté le Global Best M-Gov Award grâce à une solution technologique permettant d’accéder à des contenus éducatifs via un simple téléphone, sans connexion Internet ni smartphone.

Leur innovation repose sur un système d’intelligence artificielle déployé non pas sur le web, mais via un réseau téléphonique classique.

« Lorsque nous parlons d’IA, nous partons du principe que les gens ont accès à Internet. Pourtant, 2,9 milliards de personnes, principalement dans les pays du Sud, n’y ont pas accès. Cela représente plus d’un tiers de la population mondiale », a expliqué Happy Niyorurema.

Face à ce constat, les deux étudiants ont développé leur propre modèle linguistique d’intelligence artificielle, accessible par appel téléphonique. Ainsi, même avec un téléphone basique, les utilisateurs peuvent consulter des ressources éducatives, qu’ils vivent en zone urbaine ou en milieu rural.

Pour Mame Niang, la simplicité constitue la force majeure du projet. « Il n’est pas nécessaire d’avoir un smartphone. C’est ce qui rend cette solution véritablement innovante. Nous supposons toujours que les populations disposent d’Internet, mais ce n’est pas le cas. Avec notre système, le téléphone le plus simple suffit », a-t-elle souligné.

Un programme pilote a déjà été lancé au Rwanda. Les promoteurs ambitionnent désormais d’étendre l’initiative à l’ensemble du continent africain, en ciblant dans un premier temps le Sénégal et la Zambie.

Le Global Best M-Gov Award a été décerné lors d’un sommet international organisé à Dubaï, qui a réuni des représentants gouvernementaux du monde entier autour des enjeux liés à l’innovation technologique et à l’amélioration des services publics. L’événement s’est achevé le jeudi 5 février 2026.

Cette distinction consacre une approche inclusive de l’intelligence artificielle, adaptée aux réalités du terrain et aux défis d’accès à l’éducation dans les régions les plus vulnérables.

Source : Africanews