Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa veut prolonger son mandat jusqu’en 2030

Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa est en passe de se maintenir au pouvoir deux années supplémentaires. Un projet de réforme constitutionnelle, validé en Conseil des ministres, prévoit de repousser l’élection présidentielle initialement prévue en 2028 à 2030.

Le texte introduit également un changement majeur dans le mode de désignation du chef de l’État. Désormais, le président serait élu par le Parlement et non plus au suffrage universel direct. Une disposition qui pourrait favoriser le parti au pouvoir, la Zanu-PF, majoritaire avec près des deux tiers des sièges à l’Assemblée nationale.

Âgé de 83 ans, Emmerson Mnangagwa dirige le pays depuis 2017, à la suite de la destitution de Robert Mugabe par l’armée. La Constitution actuelle limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Cette réforme ouvrirait ainsi la voie à un maintien au pouvoir au-delà de l’échéance prévue.

Le gouvernement défend une procédure accélérée devant le Parlement, sans consultation populaire. Une démarche vivement critiquée par plusieurs juristes et acteurs de l’opposition, qui dénoncent une modification constitutionnelle « illégale » et un recul démocratique.

L’opposition accuse le chef de l’État de vouloir consolider son emprise politique dans un contexte économique difficile, marqué par une inflation persistante et une fragilité structurelle de l’économie.

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Parlement. Toutefois, compte tenu de la majorité confortable dont dispose la Zanu-PF, son adoption semble probable.

