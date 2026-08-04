Après Vozinha, Bubista rejoint aussi le Maroc : L’ancien sélectionneur du Cap-Vert nommé entraîneur de la RS Berkane

Le football cap-verdien continue de s’exporter au Maroc. Après la signature du gardien international Vozinha à Colo-Colo, une autre figure emblématique des Requins Bleus change de cap. Pedro Leitão Brito, plus connu sous le nom de Bubista, a officiellement été nommé entraîneur de la Renaissance Sportive de Berkane (RS Berkane), rapporte Foot Africa.

Le technicien de 56 ans s’est engagé avec le club marocain jusqu’en 2028. Il succède au Tunisien Moein Chaâbani, parti prendre les commandes de la sélection tunisienne.

Cette arrivée marque un nouveau défi pour Bubista, qui quitte la sélection cap-verdienne après avoir marqué l’histoire du pays. Sous sa direction, les Requins Bleus ont décroché une qualification historique pour leur première Coupe du monde en 2026 et réalisé un parcours remarqué sur la scène internationale.

Ancien défenseur international cap-verdien, Bubista a également conduit son équipe jusqu’aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Ses performances lui avaient valu une reconnaissance continentale, avec notamment le titre d’entraîneur africain de l’année en 2025.

À Berkane, le technicien portugais aura pour mission de maintenir le club parmi les références du football africain. La RS Berkane, championne du Maroc en 2025, nourrit de grandes ambitions, notamment en Ligue des champions de la CAF.

Après Vozinha, qui a choisi de poursuivre sa carrière au Chili, Bubista devient ainsi le deuxième grand artisan du parcours historique du Cap-Vert à rejoindre une nouvelle aventure loin de l’archipel.