Football : La Brigade Laabal lourdement battue par les acteurs de l’économie informelle (7-3)

La Brigade Laabal troque les contrôles pour les crampons… et s’incline 7-3 face aux commerçants. En marge des activités de la première édition des 72 heures de l’économie informelle du Burkina Faso, un match de gala a opposé l’équipe de la Brigade Laabal à celle du Conseil national de l’économie informelle, le mercredi 15 avril 2026. L’équipe des acteurs de l’économie informelle a largement dominé celle de la Brigade Laabal sur le score de 7 buts à 3.

Face aux acteurs de l’économie informelle, la Brigade Laabal a perdu le contrôle ! La Brigade Laabal était sur un autre champ d’action. Cette fois, ce n’est pas sur le terrain de la lutte contre l’incivisme, mais sur un terrain de football. Et sur ce terrain, la Brigade Laabal n’est pas aussi tranchante qu’elle l’est face aux inciviques. Elle a été contrôlée… par les acteurs de l’économie informelle sur la pelouse.

Dans ce match de gala contre les acteurs de l’économie informelle, l’équipe de la Brigade Laabal a été mise en difficulté et dominée avec efficacité. À l’issue de la première période, l’équipe de l’économie informelle menait déjà 2-1.

En seconde période, la brigade Laabal est revenue au score, mais cela n’a été qu’une joie de courte durée, malgré l’entrée en jeu du lieutenant W. Frank Kaboré, commandant de cette brigade. Son équipe a finalement été lourdement punie par celle du Conseil national de l’économie informelle, qui s’est imposée sur le score de 7-3.

À l’issue du match, le capitaine de l’équipe de la brigade Laabal, l’adjudant de police Sam Souleymane, a salué la performance de l’équipe adverse, qui a su concrétiser ses occasions.

«C’est un match de gala entre nous et nos frères donc forcément, il devrait avoir un gagnant sur le terrain. Au finish personne n’a gagné, nous tous on a gagné parce que nous sommes tous des Burkinabè», a-t-il déclaré.

Christian Tapsoba, capitaine de l’équipe du Conseil national de l’économie informelle a laissé entendre que c’était un plaisir pour eux de jouer ensemble au football et de se frotter comme les enfants d’une même mère : le Burkina Faso. «En réalité, ce soir, personne n’a gagné mais le Burkina qui a gagné », a-t-il dit.

Pour le président du Conseil national de l’économie informelle, c’était une manière de promouvoir la cohésion entre les acteurs des différentes structures, vu qu’ils se croisent le plus souvent sur d’autres terrains.

«Les commerçants, Laabal, nous sommes une même personne et nous travaillons pour la bonne marche de notre pays. Nous sommes vraiment contents, nous souhaitons que cette collaboration puisse aller de l’avant», a-t-il dit.

En tout cas, la brigade Laabal compte prendre sa revanche et se propose déjà pour organiser le match retour.