Burkina Faso : Les directeurs de cabinet formés à l’intelligence artificielle pour moderniser l’administration

À Ouagadougou, ce jeudi 16 avril 2026, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, à travers le Secrétariat permanent de l’innovation et de la veille sur les technologies émergentes du numérique, a initié une session de formation sur l’intelligence artificielle au profit des directeurs de cabinet des ministères et institutions publiques.

«À l’époque où nous sommes, il n’est plus question de se poser s’il faudrait utiliser ou non l’intelligence artificielle. Je pense que cette question n’est plus à se poser», a d’entrée de jeu lancé le ministre directeur de cabinet du Président du Faso, le commandant Anderson Medah.

Selon lui, la véritable interrogation réside désormais dans la manière d’utiliser l’intelligence artificielle. «Parce que l’intelligence artificielle est déjà là, on voit tout ce qu’elle a comme avantages et inconvénients. Je dirais que seuls que ceux qui sauront mieux se positionner, mieux la comprendre, sauront mieux l’exploiter», a-t-il interpellé. Il a, par ailleurs, souligné qu’il est essentiel que les directeurs de cabinet soient les premiers acteurs à s’approprier et à implémenter ces outils.

La ministre en charge de la Transition digitale a, quant à elle, indiqué que son département s’est engagé à outiller les acteurs publics afin de tirer pleinement profit des avantages qu’offre l’intelligence artificielle, tout en réduisant les risques liés à son utilisation. Elle a ajouté que, tout au long de l’année, des sessions de formation seront organisées au profit des services publics de l’État, en vue d’améliorer leur rendement.

Le Dr Yaya Traoré, secrétaire permanent de l’innovation et de la veille sur les technologies émergentes du numérique, a relevé que l’intelligence artificielle s’inscrit dans le 11e chantier du ministère en charge de la Transition digitale. Il a précisé que cette formation, destinée aux institutions publiques, portera essentiellement sur la compréhension de l’IA, ses enjeux ainsi que ses risques.

«Comme l’IA est rentrée dans notre quotidien, nous l’utilisons chacun dans son travail pour pouvoir améliorer son travail. Cette formation va permettre aux directeurs de cabinet de comprendre les enjeux, de savoir ce qu’il faut mettre dans cette technologie et ce qu’il ne faut pas mettre, et l’utiliser au profit de son activité qui va permettre d’avoir une productivité élevée pour l’administration et de pouvoir faire de documents parfaits et de ne pas divulguer nos documents personnels à l’international», a-t-il conclu.