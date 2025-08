CHAN 2024 | Burkina Faso vs Centrafrique : « On ne néglige aucune équipe », affirme Patrick Malo

Le capitaine des Etalons locaux Patrick Malo espère avec ses coéquipiers relancer les Etalons dans la course pour les quarts de finale du CHAN 2024 (qui se tient en 2025) en Tanzanie. Après la défaite face au pays hôte, les Burkinabè veulent arracher leur première victoire.

« Maintenant, il n’y a plus une petite équipe, la Centrafrique n’a jamais participé à une CAN, raison pour laquelle d’aborder le match avec beaucoup de concentration et de sérieux », a prévenu Patrick Malo, interrogé à ce sujet en conférence de presse d’avant-match ce mardi 5 Août 2025.

C’est également la première fois que la Centrafrique participe au CHAN après avoir éliminé le Cameroun.

Malgré son statut d’outsider, Patrick Malo se montre respectueux envers son adversaire. « C’est vrai qu’elle vient avec l’étiquette d’outsider. Mais nous on ne néglige aucune équipe.

Nous restons dans notre registre, dans la concentration pour aborder chaque match avec le même état d’esprit », promet le défenseur de l’Union sportive des forces armées (USFA).

Lors de la rencontre face à la Tanzanie, perdue 2 à 0, Patrick Malo a fait son entrée en deuxième période. Il espère qu’avec la fatigue évacuée, lui et ses coéquipiers vont se relancer face à la Centrafrique ce mercredi 06 Août 2025 à 14 heures temps universel.