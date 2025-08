Annonce | SANK GREEN ENERGY s’engage aux côtés de l’initiative présidentielle Faso Mêbo : un don symbolique pour une transformation durable

publicite

Ouagadougou, le 5 août 2025 –

En ce jour de célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, la startup burkinabè SANK GREEN ENERGY & COMPANY SARL a témoigné de son engagement patriotique en remettant officiellement une tonne de ciment à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », sur le site symbolique de l’ancien lycée Philippe Zinda Kaboré, devenu l’un des pôles de la transformation urbaine impulsée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette contribution, modeste en apparence mais profondément symbolique, s’inscrit dans une dynamique collective visant à transformer durablement le visage des grandes villes du pays à travers l’assainissement, l’embellissement et l’urbanisation accélérée des zones stratégiques. Pour Abdoul Faissal SAWADOGO, fondateur de SANK GREEN ENERGY, présent aux côtés de son collaborateur William Cédric Jonathon SANOU lors de la remise, il s’agit d’un acte d’engagement citoyen, porté par une vision partagée de l’avenir du Burkina Faso.

En cette période commémorative de l’indépendance, ce geste illustre aussi le devoir de mémoire et de continuité générationnelle « Faso Mêbo est l’une des initiatives les plus inspirantes de notre époque. Elle redonne espoir, rassemble les forces vives – jeunes, femmes, autorités coutumières, religieux, entreprises – autour d’un idéal commun : bâtir un cadre de vie digne pour les générations futures. Il était donc naturel pour nous, en tant que jeune entreprise burkinabè, de joindre notre pierre à cet édifice national. » a souligné M. Sawadogo, saluant la clairvoyance du gouvernement dans l’implémentation de cette politique urbaine novatrice.

SANK GREEN ENERGY, jeune pousse technologique en plein essor, conçoit des solutions énergétiques durables adaptées aux réalités locales : systèmes solaires photovoltaïques et thermiques, climatiseurs solaires hybrides écologiques à réfrigérant naturel, etc. Lauréate de quatre distinctions internationales, dont une place dans le TOP 100 mondial des innovateurs en énergie et climat, la startup incarne cette nouvelle génération d’acteurs engagés pour un développement vert, inclusif et résilient.