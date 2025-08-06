Initiatives présidentielles : Journalistes et influenceurs à la découverte des grands chantiers du Faso

publicite

La Direction de la communication et des relations presse de la Présidence du Faso (DCRP-PF), en collaboration avec le service de communication du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) organise, au profit des journalistes, communicateurs et influenceurs, un atelier d’information suivi d’une caravane de presse sur les initiatives présidentielles. Le ton officiel desdites activités a été donné ce mercredi 6 aout 2025, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko.

Michel Congo, Conseiller technique, représentant le Directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), a fait comprendre que les résultats et l’impact des initiatives présidentielles, au nombre de six, ne sont pas ou sont peu connus par l’opinion publique.

C’est, à l’en croire, la raison derrière cette initiative de la Direction de la communication et des relations presse de la Présidence du Faso (DCRP-PF) en collaboration avec le service de communication du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) au profit des journalistes, communicateurs et influenceurs du Burkina Faso.

« Plus de deux ans après le lancement de la première initiative présidentielle, il était nécessaire de trouver une passerelle pour présenter de façon structurée les initiatives présidentielles et leurs premiers résultats aux acteurs de la communication, les activistes et les influenceurs », a-t-il indiqué.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre en charge de la communication, a invité l’ensemble des participants à faire découvrir au grand public tout ce qu’ils seront amenés à voir à l’occasion de la sortie terrain prévue après l’atelier.

« Montrez-leur les images que vous allez voir sur le terrain. Ces grands chantiers construits par ‘’Faso Mêbo’’. Ces bulldozers, ces engins que vous voyez sur le terrain, je compte sur vous pour leur apporter la démonstration du travail gigantesque qui est en train d’être fait », a-t-il invité. Ibrahim Sougrinoma Guigma, le Directeur de la communication de la Présidence du Faso, dit attendre des participants plus de productions au sortir de l’atelier et des visites terrains.

Les initiatives présidentielles sont au nombre de six (6). Il s’agit de l’Initiative présidentielle pour la relève sportive (IP-RELIS), de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), de l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS), de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC) et de l’Initiative présidentielle ‘’Faso Mêbo’’.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

