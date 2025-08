Le Burkina Faso s’active pour faire valoir le Futsal à tous les niveaux

publicite

Les acteurs du Futsal, ou Football en salle, participent à une série de formations à partir de ce mercredi 6 août 2025. Cette initiative de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) vise à populariser ce sport qui figure dans les agendas de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Le Futsal est un sport collectif apparenté au football. Il se joue principalement au pied avec un ballon sphérique et oppose deux équipes de cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. Bien que peu médiatisé au Burkina Faso, le futsal est déjà pratiqué par plusieurs passionnés.

Dans son élan de valoriser tous les sports, la FBF souhaite outiller ces acteurs. C’est dans cette optique qu’elle a lancé cette série de formations. Selon le président de la faîtière, le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, l’objectif est non seulement de rappeler l’importance de cette discipline, mais aussi de mettre ses acteurs à niveau.

« C’est une activité financée par la FIFA, et quand il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Il faut avoir des ramifications par rapport à ce que vous faites. Nous connaissons le football, mais il y a aussi le maracaña et le mini-football qui ne sont pas reconnus par la FIFA.

Parmi ceux qui sont reconnus, il y a le futsal. Nous sommes en retard dans certains domaines, mais ce retard, nous ne disons pas que nous allons le rattraper en un coup, mais nous allons lancer l’activité et voir ce que nous pouvons rattraper », a expliqué le président de la FBF.

Concrètement, cette formation concerne plus d’une trentaine d’acteurs de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, selon Ousmane Coulibaly, le président de la commission FBF dédiée à ce sport. Elle s’adresse aux équipes (huit à Ouagadougou), aux arbitres, etc.

« La formation se déroulera en deux étapes, la formation des équipes aujourd’hui et celle des arbitres demain. Il y aura aussi une phase pratique pour permettre aux gens de comprendre ce qu’est le futsal, avant que ne débute la compétition qui aura lieu à la fin de ce mois. Il y aura une compétition à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, avec une grande finale à la fin du mois », a-t-il précisé.

Quant au niveau de la discipline au pays, le président de la commission a insisté sur le fait que : « Il faut oser, il faut démarrer et au fur et à mesure, on corrige. Nous avons des salles, même si elles ne sont pas parfaitement adaptées, il faut démarrer avec l’existant et corriger par la suite ».

En rappel, le Futsal est une discipline sportive gérée par la Fédération Burkinabè de Football (FBF) et inscrite dans les agendas de la FIFA. Par le passé, l’insuffisance d’équipes avait empêché l’organisation de cette compétition au Burkina Faso. Son opérationnalisation est donc un nouveau combat pour la nouvelle équipe de la FBF, comme l’a indiqué son président.

