El Hadji Diouf : « Le président a envie de mettre les moyens pour que le Burkina gagne son premier trophée continental »

L’international sénégalais El Hadji Diouf a pris part à la cérémonie de réouverture du Stade du 4 Août de Ouagadougou. Il a profité de l’occasion pour appeler la jeunesse burkinabè à se battre pour que le Burkina Faso remporte son premier trophée de Coupe d’Afrique des nations (CAN).

El Hadji Diouf connaît bien le Stade du 4 Août de Ouagadougou. En octobre 2006, alors que le Sénégal revenait de la Coupe du monde, les Lions ont été accrochés au Stade du 4 Août de Ouagadougou (1-0). Narcisse Yaméogo avait marqué le but de la victoire (1-0) sur un penalty provoqué par Jonathan Pitroipa.

Présent à l’occasion de la réouverture du stade, El Hadji Diouf se souvient de ce moment : « Cette réouverture me rappelle quand j’étais venu jouer ici après la Coupe du monde 2006. C’était un match compliqué. Le stade était blindé ». Depuis, le contexte a changé. Le Stade du 4 Août de Ouagadougou a été fermé pendant cinq ans pour des travaux.

« Aujourd’hui ce qu’il faut retenir, c’est que le peuple aime le sport. On a été reçus par son excellence le président de la République. Il a envie d’aider sa jeunesse. Il a envie de mettre les moyens pour le sport surtout le football pour que le Burkina gagne son premier trophée continental », constate El Hadji Diouf.

« Je sais que le Burkina n’est pas loin »

A l’occasion de leur séjour à Ouagadougou pour l’inauguration du Stade du 4 Août, il a été reçu, ainsi que les autres légendes, par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il se montre optimiste à l’issue des échanges avec le chef de l’État.

« Je sais que le Burkina n’est pas loin. Quand on regarde le Burkina où il était avant et maintenant, on sait qu’il n’est pas loin. Cela demande beaucoup de sacrifices et de travail. Mais ce n’est pas que le président de la république qui doit travailler », fait remarquer l’ancien ballon d’or africain (2001 et 2002 et footballeur africain de l’année 2022.

Mais pour lui, ce rôle ne revient pas seulement aux autorités. Il est aussi dévolu à la jeunesse. C’est pourquoi, il leur demande d’être conscients qu’ils sont ambassadeurs du Burkina Faso. « Ils peuvent être les meilleurs ambassadeurs de leur pays, de notre continent comme on l’a fait nous, Samuel Eto’o, Okocha, moi. Je crois que la jeunesse burkinabè n’est pas loin », assure El Hadji Diouf.

L’international sénégalais a pris part au match de gala qui a vu l’équipe des stars africaines faire un match nul (1-1) contre les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso.