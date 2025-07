Promotion de la Révolution progressiste et populaire : La Caravane nationale de l’engagement patriotique (CNEP) en tournée dans la région du Guiriko

La Révolution progressiste et populaire (RPP) est en marche au Burkina Faso. L’Initiative spontanée dénommée Actions civilo-militaires pour la cohésion sociale (A.C-M.C.S), convaincue de ce que la révolution est le moyen approprié de pouvoir développer le Burkina Faso, a fait de la promotion de la RPP son cheval de bataille. C’est ainsi qu’elle a séjourné à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2025.

Inciter davantage les populations du Burkina Faso à adhérer pleinement à la Révolution progressiste et populaire (RPP), sous l’impulsion du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat.

Tel est l’un des objectifs de l’initiative spontanée dénommée Actions civilo-militaires pour la cohésion sociale (A.C-M.C.S). Elle a ainsi, après une première caravane sur l’axe Ouagadougou-Pô, séjourné à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko.

En effet, environ 80 membres de l’initiative A.C-M.C.S ont effectué le déplacement de Bobo-Dioulasso où ils ont pu mener plusieurs activités, 4 jours durant.

Au nombre de ces dernières, une caravane de distribution d’autocollants et d’affiches de type A3 à l’effigie du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso ; de feu le Capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabè et de Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Kamanga Mathias Zida, Coordonnateur de l’initiative A.C-M.C.S, dit avoir initié la Caravane nationale de l’engagement patriotique (CNEP) jusque dans la cité de Sya afin de susciter le patriotisme de toute la population autour de la RPP.

« Aujourd’hui, nous avons distribué des autocollants, histoire pour nous de rendre visible la RPP sur tous les supports ; les motos, partout. Que le monde entier sache que tout le monde soutient la dynamique », a-t-il déclaré.

Pour lui, si la première révolution connue sous le leadership de feu le Capitaine Thomas Sankara n’a pas abouti, c’est par manque de patriotisme de certains de nos pères. « Nous ne voulons pas reproduire cette même erreur. Voilà pourquoi nous allons manifester notre patriotisme tous les jours autour de cette révolution. Il faut qu’elle réussisse. Il faut qu’elle aboutisse », a-t-il fait savoir.

Boromo, Houndé et Bobo-Dioulasso. La CNEP y a marqué des arrêts pour distribuer des autocollants et des affiches tout en sensibilisant lesdites populations sur la nécessité de soutenir la RPP. S’agissant de la mobilisation des populations dans ces villes, la réponse de M. Zida est sans appel : « Les images parlent d’elles-mêmes », dit-il. Son seul regret, « c’est que sur les sites visités, il n’y avait pas auparavant une seule image de notre leader le Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il indiqué.

A.C-M.C.S, des dires de son coordonnateur, entend les prochains jours, toujours dans le même cadre, se rendre jusqu’à l’ambassade du Burkina Faso au Ghana pour susciter encore plus l’adhésion à la fois des Burkinabè, de la diaspora burkinabè et même des Ghanéens qui manifestent un soutien autour des idées et de la personne du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24