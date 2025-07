‎Sécurité nationale : 162 cadres de police prêts à servir

publicite

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, ce vendredi 25 juillet 2025, la cérémonie de sortie officielle de la 9ᵉ promotion des élèves commissaires et officiers de police formés à l’Académie de Police de Pabré. Ce sont, au total, 162 nouveaux cadres de Police, ayant reçu une formation intensive de deux années, qui s’engagent désormais dans la vie professionnelle.

‎La 9ᵉ promotion de l’Académie de Police, baptisée « Yantiali », un mot gourmantchéma signifiant vision, était initialement composée de 181 élèves, dont 84 commissaires (30 Burkinabè et 54 Tchadiens) et 97 officiers (70 Burkinabè et 27 Tchadiens). Au terme de leur parcours, ce sont 161 lauréats (78 commissaires et 83 officiers) qui ont été déclarés aptes à servir, prêts à intervenir sur tous les fronts dans leurs pays respectifs.

‎Placée sous le thème « Place des écoles de police dans un contexte de reconfiguration géopolitique et de lutte contre le terrorisme », la cérémonie a été l’occasion de souligner le rôle stratégique des institutions de formation dans la consolidation de la sécurité nationale et dans le renforcement de la coopération régionale.



‎Le Chef du Gouvernement a exhorté les récipiendaires à incarner les valeurs cardinales que sont la rigueur, la loyauté, l’esprit de sacrifice et le sens du devoir. « Ils doivent être en phase avec leur nom de promotion, parce que notre État est engagé dans une dynamique historique, sous l’impulsion du Président du Faso, pour la souveraineté, l’affranchissement et la reconquête de la dignité des peuples africains », a-t-il déclaré.

‎L’ouverture de l’Académie de Police à des élèves venus du Tchad a également été saluée comme un symbole fort de fraternité africaine et de panafricanisme, incarnant l’ambition d’une sécurité collective régionale. Le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à soutenir les réformes de l’Académie, en vue de garantir au pays des forces de sécurité hautement qualifiées et profondément enracinées dans les valeurs républicaines.

‎Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a salué le travail accompli par l’équipe pédagogique, administrative et les instructeurs, tout en rappelant la mission stratégique qui incombe désormais aux nouveaux commissaires et officiers, appelés à diriger les opérations de sécurité aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique.

‎Le délégué des élèves, Edmond Ouédraogo, après avoir remercié les encadreurs pour l’effort consenti, a sollicité des autorités la construction d’un stand de tir, l’aménagement d’un système d’assainissement, la réalisation d’un complexe sportif et l’acquisition de véhicules de transport afin d’améliorer les conditions de formation.



‎Créée en 2013 et devenue pleinement opérationnelle en 2015, l’Académie de Police de Pabré est aujourd’hui un établissement supérieur de référence, dédié à la formation des cadres de la Police nationale.

Elle se distingue par une quête permanente d’excellence et s’affirme comme un pôle d’enseignement et de recherche en sécurité, fidèle à sa devise ambitieuse : « Érudits pour la Nation, l’Excellence et le Droit. »

‎Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞