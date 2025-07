Coopération universitaire : Vers une synergie scientifique entre l’UJKZ et Queen’s University

publicite

L’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) a officiellement scellé, le mardi 22 juillet 2025, un partenariat stratégique avec Queen’s University du Canada à travers une convention impliquant l’Institut Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH) et l’Ecole Doctorale Informatique et Changements Climatiques (ED-ICC). Une initiative saluée par les deux parties.

C’est dans une ambiance solennelle et pleine d’espoir que s’est déroulée la signature de cette convention entre les deux établissement de l’UJKZ à savoir l’ISSDH, l’ED-ICC et Queen’s University du Canada.

Plusieurs personnalités, dont le représentant de l’ambassadeur du Canada au Burkina Faso, le Président de l’UJKZ, les directeurs de l’ISSDH et de l’ED-ICC, ainsi que le Pr Qingguo LI, directeur associé de l’Institut Ingenuity Labs de Queen’s University ont fait le déplacement de la salle de réunion de la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO où le partenariat a été formellement scellé. Cette convention ouvre une nouvelle ère de collaboration entre les deux institutions universitaires.

Dans son mot de bienvenue, Pr Jean-François Silas KOBIANE a remercié l’ensemble de ses collaborateurs pour leur implication ayant permis la conclusion de ce partenariat, témoignant de leur engagement à faire de l’UJKZ un véritable tremplin pour la recherche. Il a favorablement accueilli cette convention comme étant un levier essentiel pour moderniser l’offre de formation et de recherche de son institution.

Pour sa part, le directeur de l’ISSDH, Pr Nobila Valentin YAMEOGO, a exprimé sa satisfaction quant à l’aboutissement de ce projet. Selon lui, il s’agit d’une opportunité en or pour les étudiants et les chercheurs de bénéficier d’une expertise internationale, de renforcer leurs capacités et de s’impliquer dans des recherches conjointes d’envergure. A ses yeux, cette convention « permettra à nos étudiants de bénéficier de bourses de mobilité et de la réalisation de travaux communs ».

Le directeur de l’Ecole Doctorale Informatique et Changements Climatiques (ED-ICC), Pr Amado OUEDRAOGO, a renchéri en soulignant que ce partenariat favorisera le renforcement de compétences dans des domaines nouveaux, avec des espaces d’apprentissage mieux équipés. « Il sera également question de co-encadrement pour les étudiants de niveau doctorat/master », a-t-il affirmé.

Représentant Queen’s University, le Pr Qingguo LI a salué l’engagement des partenaires burkinabè et exprimé sa confiance en l’avenir de cette coopération : «Nous croyons fermement que ce partenariat favorisera une production scientifique conjointe de qualité et contribuera au développement durable, aussi bien au Burkina Faso qu’au Canada ». Il a également manifesté son enthousiasme à l’idée d’accueillir des étudiants et chercheurs burkinabè dans les programmes de formation avancée de Queen’s University.

La signature de cette convention marque un tournant décisif dans la dynamique de coopération internationale de l’UJKZ. Elle ouvre la voie à des échanges fructueux, à une mutualisation des compétences et à une production scientifique partagée, avec en ligne de mire la promotion d’un enseignement supérieur de qualité au service du développement.

Source : UJKZ