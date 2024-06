Olympiades nationales : Raynal Assurances loue les mérites des meilleurs élèves

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 2e édition des olympiades nationales Raynal Assurances a connu son dénouement le samedi 8 juin 2024. Et les meilleurs ont été tous primés par l’établissement financier. Cette compétition, organisée par Raynal assurances, reconnaît les mérites des meilleurs élèves à travers une compétition.

La suite après cette publicité

Au départ, ils étaient au nombre de 600 à prendre part aux olympiades nationales Raynal assurances. Mais finalement le jury a retenu 10 qui se sont distingués à l’issue des épreuves écrites. Ces candidats en classe de terminale, venus de Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Banfora, Koupéla et Kaya ont été évalués en Physique chimie et mathématiques pour les séries C et D mais aussi le français et la philosophie pour la série littéraire.

À l’issue des compétitions Belemvire Eldine et Abdoul Fatahou Tarnagda, du collège Saint Jean Baptiste de La Salle et du complexe scolaire horizon international ont été respectivement deuxième en physique chimie et en mathématiques série D. Bougouma Latifatou a été deuxième en mathématique série C. Quant à la série littéraire, Bilgo Rahinatou et Issaka Kaboré, des lycéens du complexe scolaire Alpha solidarité de Bobo-Dioulasso et du Prytanée militaire du Kadiogo ont été respectivement deuxième en Français et en Philosophie.

Bakouan Fabien et Derra Abdoul Rahim des élèves des lycées scientifiques nationaux de Bobo-Dioulasso et de Schorge de Koudougou sont arrivés premiers en Physique chimie et en mathématiques série D. Nonguierma Elvis du lycée scientifique régional de Kaya a été premier en mathématique série C.

Traoré Orokiatou et Tanguy Kinda Guétawendé quant à eux des élèves du lycée privé évangélique la charité de Koudougou et du collège St Joseph Moukassa de Koudougou sont arrivés premiers en Français et en Philosophie.

La suite après cette publicité

À l’issue des délibérations, les deuxièmes de chaque matière ont tous reçu des attestations, des ordinateurs, des gadgets et les premiers quant à eux en plus de ceux déjà cités, ont reçu des motocyclettes.

Tout en rappelant que cette compétition s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’excellence scolaire, Osée Gaétan Quenum, directeur général de Raynal assurances, a laissé entendre qu’en perspectives, les lauréats de la 3e édition bénéficieront de bourses scolaires.

À l’endroit des potentiels candidats, il les a appelés à « s’intéresser à nos olympiades parce qu’elles ont une envergure nationale. Et j’invite les élèves à être vigilants et à suivre aux mois de mars et avril de l’année prochaine ». Traoré Orokiatou, première en français a salué Raynal assurances pour l’organisation de ces olympiades mais aussi elle a reconnu le mérite de cette compétition.

« Je pense que cette compétition est un test pour évaluer la capacité de chaque élève et ça nous permet de nous motiver soi-même, à donner le meilleur et à faire davantage », a fait savoir la première en français à ces olympiades Raynal assurances.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite