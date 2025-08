Contrat d’objectif de l’agriculture : Un taux de 56,63% de mise en œuvre, «un niveau satisfaisant»

publicite

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a présenté ce 4 août 2025 les résultats de l’évaluation de son contrat d’objectifs au premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le ministère affiche un taux de mise en œuvre de 56,63% au 30 juin 2025, un résultat jugé « satisfaisant » par le ministre d’État.

«Il faut dire que globalement, nous avons un taux de mise en œuvre des objectifs qui est satisfaisant. On a un taux de 56,63%», a déclaré le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié a la sortie de l’évaluation.

Le ministre Sombié a expliqué que ce résultat est à analyser en fonction de la planification des activités, qui est saisonnière.

«Il y a des activités qui sont donc planifiées pour le trimestre numéro un et le trimestre numéro deux et à d’autres niveaux le trimestre numéro trois et le trimestre numéro quatre», a-t-il précisé, tout en citant l’exemple de la production de blé qui est prévue pour le dernier trimestre.

Le ministre a également rassuré sur le déroulement de la campagne agricole en cours. «Les prévisions météo prédisaient déjà un démarrage assez tardif sur certaines parties de notre territoire.

Mais globalement, nous tenons à rassurer que pour le moment, aucun objectif n’est menacé», a-t-il souligné. D’ailleurs, Il n’a pas manqué d’affirmer que des dispositions sont prises pour que les producteurs reçoivent les semences et les engrais nécessaires pour une meilleure production.

Ismaël Sombié a aussi détaillé les actions menées pour l’élevage. Il a évoqué la mise en place de périmètres pastoraux, une initiative jugée essentielle pour faire face à la pression foncière qui réduit de plus en plus les pâturages.

«Des actions concrètes ont été mises en œuvre concernant cet objectif dans les zones pastorales et Doubégué/Tcherbo, mais également dans les zones pastorales de Sondré-est», a-t-il ajouté.

